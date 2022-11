Doorlopende veilige chat tussen patiënt en behandelaar zorgt voor verbreding beeldschermzorg

Het betaalbaar houden van zorg heeft voor een enorme digitaliseringsslag in de zorgsector geleid. Ziekenhuizen, klinieken en andere zorgverleners zijn en masse gebruik gaan maken van de mogelijkheden die digitale zorgaanbieders bieden. Beeldschermzorg heeft er in de pandemie voor gezorgd dat zorg online door kon gaan. Door stijgende kosten blijkt het nu ook het antwoord op het betaalbaar houden van zorg.

Digitaal zorgplatform Webcamconsult ziet een toename in de behoeften van behandelaren en zorgconsumenten. De specialist in beeldschermzorg voegt de mogelijkheid om op ieder moment van de dag te chatten en appen toe aan het zorgcommunicatieplatform. Met name patiënten die langdurige zorg vragen, voelen de behoefte om eenvoudig hun behandelaar te raadplegen via chat.

Telefonisch contact en contact online (videoconsulten) worden al veelvuldig gebruikt in de zorg. Naast deze digitale communicatiemiddelen is nu een doorlopende veilige chatmogelijkheid toegevoegd door Webcamconsult.

Door de toename van zorgkosten zoeken veel zorgorganisaties naar (digitale) mogelijkheden om kosten te reduceren.

Toenemende zorgkosten en overspannen zorgmarkt



Er wordt een toename van zorgkosten verwacht van 6,3% in 2022 ten opzichte van 2021. Het prognosemodel van zorg en welzijn laat zien dat het tekort aan zorgmedewerkers toeneemt van 49 duizend in 2022 tot circa 117 duizend mensen in 2030.

Zorgverzekeraar VGZ geeft in hun beleid aan dat e-health een belangrijke rol speelt in het goed betaalbaar en beschikbaar houden van zorg. Ook CZ en andere zorgverzekeraars geven aan meer digitale zorg te willen toepassen.

Toeleveranciers aan de zorgmarkt spelen een grote rol in het betaalbaar houden van goede zorg door het aanbieden van ondersteunende diensten en middelen.

Bert van Gerwen, CEO Webcamconsult: “Wij zijn sinds 2013 bezig met de ontwikkeling van digitale zorg. Door het veranderende zorglandschap de afgelopen jaren is e-health in een enorme stroomversnelling terechtgekomen. Vergelijk dit maar een beetje met de begintijden van e-commerce. Nu we ook in de zorg-IT branche de kinderschoenen ontgroeien zien we dat de applicaties zich razendsnel ontwikkelen op basis van de ervaringen en vraag uit de markt. Zo gaven onze relaties aan behoefte te hebben aan een simpele doorlopende chatfunctie en deze is nu ontwikkeld en geïmplementeerd.

Zorg moet betaalbaar en toegankelijk zijn en blijven voor zorgconsumenten. Maar ook moeten systemen voldoen aan de wensen van behandelaren, anders worden ze niet gebruikt. Op de achtergrond kan een systeem enorm complex zijn, maar daar mag de patiënt en de zorgverlener aan de voorkant niets van merken.”

Digitale zorg volwaardige vervanging van fysieke zorg?



Volgens CTO en medeoprichter van Webcamconsult Milan Tjioe, tevens werkzaam als dermatoloog bij het Bravis Ziekenhuis, heeft digitale zorg zich razendsnel ontwikkeld. Tjioe: “De zorgsector is een redelijk traditionele branche waarbij implementatie van digitale zorg niet enorm snel ging. Tot Covid. Daarna is die mindset volledig veranderd. Alleen zie je dat zowel patiënten, als artsen, maar ook de toeleveranciers van de applicaties tijd nodig hebben om het volledig te omarmen. Huisartsen maken bijvoorbeeld nog nauwelijks gebruik van beeldschermzorg.

Het implementeren van een doorlopende chatmogelijkheid doen wij omdat het handig is om voor, tijdens of na een videoconsult via tekst met elkaar te kunnen communiceren. Zo kan een assistent vooraf al wat vragen stellen of de patiënt achteraf nog iets aankaarten wat hij of zij vergeten is te vragen. Afdelingen bepalen indiviueel wie welke rechten heeft in het afhandelen van deze online gesprekken.

Ons doel is e-health zo laagdrempelig te maken dat het zich kan meten met fysieke zorg. Een fysiek onderzoek zal voorlopig fysiek blijven, maar vervolgafspraken of een oriënterend gesprek kunnen vaak prima digitaal afgehandeld worden. Blended care is een beetje het buzzword op dit moment, maar is ook wel de realiteit die nu speelt in de zorg.”





Introductie cliënt-app



Bij de doorontwikkeling van het Webcamconsult platform wordt ook een cliënt-app gereleased. Hierbij kan de patiënt gebruikmaken van de doorlopende chatfunctie. Bij het ontwerp van de app is rekening gehouden met minder digitaal vaardige cliënten, zodat digitale zorg voor een brede doelgroep toegankelijk is.



De cliënt-app is beschikbaar in de Google Play Store en Apple App Store.