Wegwijzer helpt bij kiezen zorgverzekering

Het overstapseizoen van de zorgverzekeringen is weer begonnen. Iedereen heeft de afgelopen weken een nieuw polisaanbod van de zorgverzekeraar in de bus gekregen en heeft nu tot januari om te beslissen wel of niet te wisselen van zorgverzekering of verzekeraar. Opzeggen van de huidige polis kan tot 1 januari, overstappen naar een andere verzekeraar kan tot 1 februari.



Maar waar moet je op letten als je een nieuwe zorgverzekering kiest?

Wil je een naturapolis waarbij alle zorg wordt vergoed die door je zorgverzekeraar is ingekocht of wil je zelf je zorgverleners kiezen, ook als die niet zijn ingekocht door je zorgverzekeraar? En hoe gaat dat dan met vergoedingen en al of niet bijbetalen?



De weg naar antwoorden op deze en andere vragen staan in de wegwijzer zorgverzekering van Patiëntenfederatie Nederland, een keuzehulp op weg naar een andere zorgverzekering.

Denk goed na



De keuzehulp past in de adviezen van de Patiëntenfederatie voor het kiezen van een zorgverzekering. Eerder liet directeur Dianda Veldman weten dat je goed moet nadenken wat je doet als je voor de keuze staat. Ze reageerde op een uitspraak van de rechter in een conflict van het Jeroen Boschziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch en een patiënt. De patiënt had een goedkope budgetpolis bij Zekur. Die zorgverzekeraar was door het ziekenhuis niet gecontracteerd, zodat mensen met zo’n polis zelf opdraaien voor de ziekenhuisrekening.

Het ziekenhuis meldt dat ook op de website en geeft nieuwe patiënten ook informatie waaruit dat blijkt. Toch liet de vrouw zich behandelen in het ziekenhuis. Omdat ze de rekening niet betaalde kwam de zaak bij de rechter. Die oordeelde dat de vrouw had kunnen weten dat haar polis niet genoeg was voor het ziekenhuis. Het staat duidelijk op de website en patiënten worden voor behandeling nog eens daarop gewezen. De vrouw moet de rekening dus betalen.

Dianda Veldman: “Dit geeft aan dat mensen echt goed moeten nadenken voor ze een budgetpolis nemen. En als je zo’n polis hebt, zoek dan goed uit of het ziekenhuis of de zorgverlener van jouw voorkeur wel een contract heeft met de verzekeraar die deze polis verkoopt. Want voor je het weet loop je tegen hoge kosten op.”

Goede informatie zorgverzekering is belangrijk



Wij hebben met zorgverzekeraars en zorgverleners in het Integraal Zorgakkoord opnieuw afgesproken dat zorgverleners voor aanvang van de behandeling de patiënt informeren over de vraag of ze zijn ingekocht door de verzekeraar. Dat is hier gebeurd, en toch gaat het nog mis. Dat is triest en dat moeten we echt zoveel mogelijk voorkomen. Vraag als patiënt dus ook altijd of je zorgverlener wel door jouw verzekering wordt vergoed. Dat voorkomt later heel veel leed.

Bron: Patiëntenfederatie