Eerste MBA Pharmacy biedt apothekers toekomst

De International Business School of Pharmacists (IBSP) start met de eerste MBA Pharmacy van Europese bodem. In deze opleiding worden nieuwe experts opgeleid binnen de farmacie. Deze sector heeft leiders nodig voor het oplossen van uitdagingen als marktwerking, concurrentie, tekort aan medicijnen en personeelstekorten.

Directeur Peter Felen MSc en Dean Professor Sybren Tijmstra van de IBSP zien dat de wereld van farmacie in hoog tempo verandert en dat farmaceutische bedrijven ander leiderschap nodig hebben. Vroeger was kennis van medicijnen de basis voor het succesvol runnen van een apotheek, maar tegenwoordig wordt bredere expertise gevraagd. “In deze eerste, internationale (Engelstalige) MBA Pharmacy krijgen studenten les van gerenommeerde namen uit de MBA & farmacie”, zegt professor Tijmstra. “Met deze opleiding verwachten we breed gekwalificeerde experts af te leveren voor een positieve toekomst van apotheken. En die is nodig, want dagelijks worden 20.000 recepten in Nederland aangepast door apothekers in het belang van de patiënt.” Na afronding van deze tweejarige parttime (41 dagen verspreid over 2 jaar) academische opleiding mogen deelnemers de internationaal erkende titel ‘Executive MBA Pharmacy’ gebruiken.

Over het MBA-programma van ISBP

Het programma van de MBA Pharmacy omvat modules over leiderschap, verandermanagement, verkoop en marketing, supply chain management, kwaliteitsborging, bedrijfsfinanciering, beheer van bedrijfsprocessen, human resources, bedrijfsstrategie, juridische en technische processen in bedrijven. Maar er is ook aandacht voor persoonlijke ontwikkeling door inzicht in sociale en psychologische processen die belangrijk zijn voor het begrijpen en verklaren van consumentengedrag en de vormgeving van effectief personeelsbeleid. Daarnaast wordt vergeleken hoe verschillende landen hun farmaceutische uitdagingen op verschillende manieren proberen op te lossen.

Doelgroep

Het MBA-programma wordt gehouden op Landgoed de Wittenburg in Wassenaar, maar is ook hybride te volgen. De opleiding is bedoeld voor ambitieuze apothekers uit Nederland en andere landen, maar is zeker ook geschikt voor personen die werkzaam zijn bij formules, farmaceutische industrieën, groothandelaren en anderen die zeer nauw betrokken zijn bij de ontwikkelingen in de farmaceutische wereld.

Bron: IBSP