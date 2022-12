Raad van bestuur Máxima MC weer compleet

Máxima MC, het topklinische ziekenhuis met vestigingen in Eindhoven en Veldhoven, heeft weer een complete raad van bestuur. Zittend bestuurder Marcel Visser wordt per 1 december de voorzitter van de raad van bestuur. Mario Korte, op dit moment werkzaam als medisch specialist en medisch manager in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht, treedt uiterlijk 1 mei 2023 als lid toe tot het bestuur. Samen met Carlijn de Ruijter vormen zij vanaf dat moment de driekoppige raad van bestuur.

Marcel Visser trad afgelopen augustus als lid toe tot de raad van bestuur van Máxima MC. Daarvoor was hij vanaf 2015 lid van de raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Na de pensionering van Jan Harm Zwaveling ontstond een vacature voor de positie van voorzitter raad van bestuur. De raad van toezicht van Máxima MC is blij dat zij Marcel Visser in deze functie kunnen benoemen. Marcel Visser: “De afgelopen maanden ben ik met veel plezier samen met Carlijn de Ruijter aan de slag gegaan met de vele uitdagingen waar Máxima MC voor staat. Ik kijk ernaar uit dat voort te zetten vanuit mijn nieuwe rol als voorzitter.”

Marcel Visser, voorzitter raad van bestuur Máxima MC

Mario Korte start uiterlijk 1 mei aanstaande als lid raad van bestuur met een medisch profiel. Hij is sinds 2008 werkzaam als internist-nefroloog in Dordrecht. Naast zijn werkzaamheden als arts en wetenschappelijk onderzoeker bekleedde hij verschillende managementfuncties binnen en buiten het ziekenhuis. Zo is hij sinds 2017 onder andere actief als medisch manager van de interne geneeskunde en het niercentrum. Daarnaast is hij sinds 2016 bestuurder van Elyse, klinieken voor nierzorg. Binnen het Albert Schweitzer hield hij zich bezig met actuele ziekenhuisbrede thema’s als zinnige zorg, ketensamenwerking, innovaties in de zorg en gezonde bedrijfsvoering. Mario Korte: “Máxima MC heeft een fantastische aantrekkingskracht met voorbeelden van waardegedreven zorg, innovatie en samenwerking in de regio. Dit ligt dichtbij wie ik ben en ik verheug me dan ook zeer op een inspirerende samenwerking, waarin we verder bouwen aan deze mooie initiatieven.”

Mario Korte lid raad van bestuur Máxima MC

Chiel Huffmeijer, voorzitter raad van toezicht van Máxima MC, is blij dat de raad van bestuur weer compleet is. “Met Marcel Visser als voorzitter hebben we een zeer ervaren en betrokken bestuurder, die de regio goed kent, aan het roer. Samen met Carlijn, die veel expertise heeft op het gebied van (zorg)innovatie en digitalisering en Mario, die een medische achtergrond en relevante managementervaring heeft, staat er een sterk team. Met dit bestuur zien we als Máxima MC de uitdagingen voor de toekomst met vertrouwen tegemoet.”

