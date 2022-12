Mega-opbrengst benefietavond stimuleert onverminderd doorgaan doelstellingen gespecialiseerde borstkankerzorg

Onder het genot van een exclusief diner, bereid door 5 sterren chefs, zorgden een spectaculaire veiling en diverse optredens voor bijna 1.7 miljoen euro voor de Breast Care Foundation (BCF)

Het tweede benefietdiner van de Breast Care foundation en het Alexander Monro Ziekenhuis dit jaar, een kerstspecial, resulteerde in een mega-opbrengst voor de Breast Care Foundation.

De benefietavond in de Werkspoorkathedraal, onder leiding van Floortje Dessing en Frank Lammers, bracht in totaal € 1.667.100 op. ‘Een recordbedrag waar we ontzettend trots op en blij mee zijn’, aldus oprichters BCF en directeur-bestuurders van het Alexander Monro Borstkanker Ziekenhuis (AMZ) Mieke van Schuppen en Marjolein de Jong, ‘We kunnen het nog niet bevatten, hiermee kunnen we zoveel mooie campagnes, onderzoeken en projecten ondersteunen voor borstkankerpatiënten. ’Het stimuleert de Foundation en helpt om meer te investeren in o.a. goede voorlichting, behandel- en diagnostische faciliteiten, wetenschappelijk onderzoek en het uitwisselen van kennis en data. De veiling onder leiding van veilingmeester Jop Ubbens was een groot succes. De deelnemers aan het diner gaven gul en daarmee steunen ze het belang van gespecialiseerde borstkankerzorg in Nederland.

Breast Care Foundation

Oprichter van de Foundation en directeur van het Alexander Monro Ziekenhuis Marjolein de Jong is tot het bot gemotiveerd: ‘Het is natuurlijk een fantastisch bedrag dat we hebben binnengehaald. En dat stimuleert mij en het hele team om onverminderd door te gaan met het verbeteren en uitbouwen van de gespecialiseerde borstkankerzorg in Nederland. De Foundation heeft als doel de overlevingskans te vergroten en de borstkankerzorg en de kennis verdergaand te verbeteren door focus aan te brengen. Dit doen we door o.a. het vergroten van de awareness voor vroege herkenning en voor de risico’s die van invloed kunnen zijn op het krijgen van borstkanker, het stellen van de meest zorgvuldige én tijdige diagnose, en het bieden van de hoogwaardige medische- en persoonsgerichte (na)zorg in een gastvrije omgeving. We stimuleren om de borst(kanker)zorg onder te brengen in gespecialiseerde centra. Met het Alexander Monro Ziekenhuis als eerste in borst(kanker)zorg gespecialiseerde ziekenhuis boeken we goede resultaten en daar willen we mee doorgaan.’

Eregast, chef de mission paralympische nederlandse ploeg, patiënten



Prof. Dr. Bob Pinedo opende met een terug- en vooruitblik de avond. ‘Een grote eer om hem, als gewaardeerde collega en vooral als één van de eerste vertrouwelingen waar ik mijn plannen voor

de borst(kanker)zorg mee deelde, vanavond als eregast te mogen verwelkomen’, aldus de Jong. Chef de mission van de paralympische Nederlandse ploeg Esther Vergeer vertelde, net als twee andere ervaringsdeskundigen en patiënten van het Alexander Monro Ziekenhuis , haar persoonlijk verhaal. Yvon Jaspers interviewde onder andere twee jonge vrouwen die als gendraagsters op zeer jonge leeftijd een preventieve borstverwijdering met reconstructie hebben ondergaan. ‘Indrukwekkend. Dit maakt zo tastbaar waar we ons hier met zijn allen zo voor inzetten’, aldus de Jong.

Dat benadrukte veilingmeester Jop Ubbens ook tijdens de veiling waarbij een aantal unieke stukken werden geveild. Van mooie vakanties tot een prachtig en uniek exemplaar Kettle-Bell van Onyx van Rebecca Cabau & Solid Nature, Gassan Diamonds Juwelen en Formule 1 tickets tot een speciaal door Geert Jan Knoops ingebrachte Aikido Clinic.

De ruim 550 gasten werden , dankzij de geweldige inzet van grote sponsoren ForLive, Yvey , en vele overige sponsoren en vrijwilligers, verder tijdens de diverse belangeloze culinaire hoogstandjes van sterrenchefs Thomas Van Santvoort (Flicka), Martin Kruithof (De Lindenhof), Erik van Loo (Parkheuvel), Jarno Eggen (De Groene Lantaarn), Lars van Galen (‘T Lansink) en gastchef Jim Xu (Jimix) verrast met optredens van onder meer Guus Meeuwis, Martijn Fischer, Dennis van Aarssen, Patricia van Haastrecht, David Dam, Stephan Geusebroek, Sjoerd van Eerdenburg, DJ Paul C4GE en goochelaar Peter Vogel die met de 14-jarige Justin de Wit en Olivia Tijdhof, als jongste ambassadeurs van BCF en BCF Kids, magische trucs aan de tafels berzorgden.

Bron: BCF Foto: Pexels