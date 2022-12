Patiënten melden zich voortaan aan met QR-code!

Niet meer in de rij wachten bij de balie van de polikliniek, maar bij binnenkomst de QR-code scannen zodat de zorgverlener weet dat de patiënt er is! Vanaf vrijdag 9 december werkt het Catharina Ziekenhuis met aanmeldzuilen. Vanaf die dag melden patiënten zich aan via speciale zuilen bij de ingang van het ziekenhuis of checken thuis al online in via het patiëntenportaal MijnCatharina.nl.

Met het nieuwe systeem hebben patiënten meer inzicht in én regie over hun eigen persoonsgegevens. Is een patiënt geen held in de digitale wereld? Natuurlijk staan onze receptionisten en speciaal geschoolde vrijwilligers klaar om te helpen!

Voor het aanmelden is alleen een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs, ID-kaart of verblijfsdocument) nodig. Zodra patiënten dit legitimatiebewijs scannen, worden hun persoonlijke gegevens zichtbaar op de zuil. Denk hierbij aan naam en adresgegevens. Deze gegevens kunnen zij controleren en, indien nodig, zelf aanpassen.

Afspraakticket

Na controle van de persoonlijke gegevens print de aanmeldzuil een dagticket. Hierop staat de tijd van de afspraak en het routenummer. Als de patiënt op die dag meerdere afspraken heeft, staan deze op hetzelfde dagticket vermeld. Met dit ticket loopt de patiënt naar de afdeling waar de afspraak plaatsvindt. Hier staat nog een zuil. Voor de afspraak meldt de patiënt zich bij die afdelingszuil door de QR-code op het dagticket te scannen. Zo weet de zorgverlener dat de patiënt is gearriveerd op de afdeling. De aanmeldzuil geeft ook aan in welke wachtkamer de patiënt kan plaatsnemen.

Aanmeldzuilen zijn niet nieuw in de ziekenhuiswereld. Een groot aantal ziekenhuizen ging ons voor. Met die ervaringen hebben we ons de afgelopen maanden zorgvuldig voorbereid om de nieuwe werkwijze zo goed mogelijk in te voeren. Daarnaast hebben patiënten de zuilen vooraf getest tijdens twee speciale avonden. Met hun waardevolle feedback hebben we het aanmelden verder verfijnd.

Bron: CzE