FNV: Zorgbonden en werkgevers praten over aanvullende afspraken cao VVT

Zorgbonden en werkgevers in de VVT zijn deze week bij elkaar gekomen om te praten over aanvullende afspraken voor de cao VVT. Het gaat daarbij om meer loon. Reden is de hoge inflatie die tot grote financiële problemen leidt bij veel werknemers in de sector. Bert de Haas, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Er moet snel een oplossing worden gezocht. Anders komt een flink aantal werknemers terecht in een situatie die niet meer op te lossen is.’

De zorgbonden hebben de noodklok geluid. In meerdere organisaties zou 20 procent van de werknemers al te maken hebben met loonbeslag. De Haas: ‘We hebben te maken met een extreme situatie als bij zoveel werknemers loonbeslag is gelegd. De schulden zijn dan zo hoog opgelopen dat er een regeling getroffen moet worden om tot afbetaling van de schulden te komen.’

Verder praten



Vakbonden en werkgevers willen in januari 2023 in een volgend overleg tot aanvullende afspraken komen over de beloning. De Haas: ‘De inflatie is torenhoog en de afgesproken loonsverhoging in de lopende cao is onvoldoende om dat te compenseren. Gelukkig zijn werkgevers dat met ons eens. Nu is het zaak dat we ook snel aanvullende afspraken maken over structurele loonsverhoging.’

Oplopende personeelstekorten



Vandaag werd ook bekend dat het aantal vacatures in de Zorg & Welzijn hard oploopt. In de VVT, de grootste branche, is die stijging het grootst. Daar kwamen er in het derde kwartaal van dit jaar 16.500 vacatures bij. Dat is bijna 60 procent meer dan drie jaar geleden. De Haas: ‘We moeten er met z’n allen voor zorgen dat de VVT een aantrekkelijke sector blijft om in te werken. We kunnen de werknemers, die al lang onder hoge druk werken, niet verder in de problemen laten komen. Als personeel wegloopt naar andere sectoren nemen de problemen in de VVT alleen maar toe.’

Cao VVT



De huidige cao in de VVT is afgesloten in april 2022 en loopt van 1 januari 2022 tot 31 december 2023.

Bron: FNV Zorg & Welzijn