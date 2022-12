De maan verbindt patiënten, medewerkers en bezoekers in Rijnstate tijdens de feestdagen

De maan is van dichtbij te bewonderen in Rijnstate. Vanaf half december is het kunstwerk Museum of the Moon van de Engelse kunstenaar Luke Jerram te zien in het Atrium. Het heeft een doorsnede van maar liefst 6 meter en het oppervlak is dankzij een samenwerking met NASA zeer waarheidsgetrouw en gedetailleerd. In Rijnstate is het hemellichaam van alle kanten te bewonderen, zelfs de ‘dark side of the moon’.

Museum of the Moon (Museum van de Maan) is een reizend kunstwerk dat al op vele bijzondere plekken te zien is geweest​. Al meer dan drie miljoen bezoekers ​bekeken de maan van dichtbij. Dit lijkt veel, maar de echte maan heeft de hele wereldbevolking als toeschouwer. De maan draait als rotsige satelliet rond de aarde en weerkaatst zonlicht. Het feit dat de maan elke dag een andere vorm heeft – in een cyclus van ongeveer 29 dagen – spreekt bij velen tot de verbeelding. En zonder maan is er geen eb en vloed​; het getij dat levens beheerst en zelfs energie levert.

,,Ik ben erg blij met de aanwezigheid van de maan in onze grote centrale hal. Het werkt verbindend, wekt de interesse van ons allemaal en juist dat brengt ons samen. Voor veel mensen zijn dit lastige tijden in veel opzichten. We willen de volle maan dan ook benutten om voor iedereen, waar dat kan, verlichtend te zijn. Daar ben ik trots op, voor alle medewerkers maar eigenlijk voor iedereen die afgelopen jaar een bezoek aan Rijnstate heeft gebracht,” vertelt Wim van Harten, voorzitter van de Raad van Bestuur van Rijnstate.

Doordat de volle maan in Rijnstate van binnenuit is verlicht met energiezuinige LED’s geeft het Museum of the Moon een meditatieve gloed. De bijbehorende soundscape van Dan Jones maakt van de installatie een streling voor alle zintuigen. Overigens is de maan in het Atrium een reizende tentoonstelling. Ze is onder meer in San Francisco, Canada, Mexico, Roemenië en Londen te zien geweest.

De Maan is te zien van 11 december 2022 t/m 1 januari 2023 in het atrium van Rijnstate. Wagnerlaan 55, Arnhem.

Rijnstate. Voorop in zorg voor jou.

Rijnstate is een zeer vooruitstrevend topklinisch ziekenhuis met 28 verschillende specialismen en circa 5.500 medewerkers. We werken voortdurend aan manieren om onszelf en onze dienstverlening merkbaar te verbeteren. En als we geloven dat iets inderdaad tot betere zorg kan leiden, dan gaan we er ook echt voor.

We willen vernieuwingen realiseren die tastbaar zijn. Dus wetenschap en onderzoek inzetten die ertoe doen in de praktijk. Om onze zorg steeds prettiger, soepeler en effectiever te maken. Op een heel menselijk niveau. Met andere woorden: voor jou.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.rijnstate.nl