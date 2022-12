FNV: Bemiddelaar nodig nu overleg hervormingsagenda Jeugd opnieuw is mislukt

Er moet een bemiddelaar komen die de enorme crisis in de jeugdzorg aanpakt en zorgt dat er zo snel mogelijk een hervormingsagenda komt. Daartoe roept FNV Jeugdzorg op nadat het ministerie van VWS gisteren bekend maakte dat overleg tussen gemeenten en Rijk opnieuw tot niets heeft geleid. Bestuurder FNV Jeugdzorg Maaike van der Aar: ‘De partijen die nu aan tafel zitten komen niet verder, maar nog langer wachten is desastreus.’

De hervormingsagenda Jeugd zou eigenlijk begin dit jaar al klaar moeten zijn, maar de gemeenten maken zich grote zorgen over de financiële houdbaarheid van de plannen. Het afgelopen jaar hebben de twee overheden daarover met elkaar gesproken, maar dat heeft nog steeds niet geleid tot een oplossing. Omdat de crisis in de jeugdzorg iedere dag nijpender wordt, wil FNV Jeugdzorg dat er met spoed een bemiddelaar wordt aangesteld die orde op zaken kan stellen.

Randvoorwaarden hervormingen



Van der Aar: ‘Rijk en VNG zijn nu al meer dan een jaar aan het bekvechten over de randvoorwaarden voor de hervormingen. Dan hebben ze het nog niet eens over de inhoud. Laat staan over de uitvoering. Dat kan nog wel jaren duren. Maar de crisis in de jeugdzorg kan hier helemaal niet op wachten. Gezinnen moeten steeds langer wachten totdat ze geholpen worden, soms totdat crisishulp noodzakelijk is. Terwijl dit bij eerdere hulp voorkomen had kunnen worden. Daarom willen we dat er zo snel mogelijk een zwaargewicht wordt aangesteld die wel in staat is om te doen wat nodig is.’

Crisismaatregelen nodig



Er zijn volgens FNV Jeugdzorg in eerste instantie crisismaatregelen nodig om de laatste medewerkers in de sector te behouden en overeind te houden. De vakbond ziet dagelijks hoe jeugdzorgverleners de sector gedesillusioneerd verlaten of met een burn out in de Ziektewet belanden. Waardoor de druk op de overgebleven professionals hoger en hoger wordt.

Vechtscheiding



Van der Aar: ‘Deze vechtscheiding tussen twee overheidslagen is zeer schadelijk voor de hulp aan jongeren en gezinnen, maar ook voor de gezondheid van de jeugdzorgprofessionals. Er is dringend een breed gedragen hervorming nodig om de torenhoge stapel aan problemen in de jeugdzorg aan te pakken. Paradoxaal genoeg is de hervormingsagenda, die problemen juist zou moeten oplossen, de ‘enabler’ geworden van het in stand houden van het falend systeem. Crisismaatregelen blijven uit omdat de staatssecretaris alles wil oplossen in de hervormingsagenda. Maar die hervormingsagenda komt er maar niet.’

Actie



FNV Jeugdzorg voert sinds oktober actie met de jeugdbeschermers en overweegt die stap nu ook te nemen met de rest van de sector. Daarbij zal dan gekeken worden welke werkzaamheden jeugdzorgverleners nog wel en welke ze niet meer uitvoeren. In januari zal de vakbond hierover met zijn achterban in gesprek gaan.