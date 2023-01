Deadline voor zorgcontracten nodig om onduidelijkheden te voorkomen

Afgelopen jaar stapten 1,4 miljoen Nederlanders over van zorgverzekering, terwijl er nog veel onzekerheid en onduidelijkheid bestaat over de zorgcontracten. Er is nog niet met alle zorgaanbieders een contract geregeld waardoor het voor de verzekerde onduidelijk is of ze wel of niet een volledige vergoeding krijgen. De premies moeten elk jaar medio november bekend zijn en consumenten hebben tot 1 januari om over te stappen (tot 1 februari als ze zelf hun zorgverzekering opzeggen).

Voor zorgcontracten geldt echter geen deadline waardoor het nu nog niet volledig duidelijk is of er afspraken zijn en welke dat zijn. Hierdoor kunnen Nederlanders op kosten worden gejaagd, omdat zij ervan uitgaan dat er een contract komt. Is er geen contract met een zorgaanbieder, dan wordt vaak slechts de 65 en 85 procent van de zorgkosten vergoed door de verzekeraar. Deze kostenpost kan om honderden – en in het slechtste geval – duizenden euro’s gaan.

Het is onverantwoord om mensen een zorgverzekering te laten kiezen waar ze een jaar aan vastzitten. Het zou beter zijn om deze verzekering zo in te richten dat er geen onduidelijkheden over bestaan. Nu gokken mensen met hun (financiële) gezondheid omdat ze niet weten of ze goed verzekerd zijn. Dit betekent dat ze voor een goedkope premie kiezen en slechts gedeeltelijk verzekerd zijn of een onnodig dure verzekering afsluiten uit angst niet goed verzekerd te zijn.

Dirk-Jan Wolfert, CEO, de Vastelastenbond