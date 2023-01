Nog nooit waren er zoveel knieblessures

Orthopedisch chirurg Martijn Brinkman is kniespecialist bij ViaSana in Mill. Volgens hem voerde de specialistische kliniek in 2022 maar liefst 60% meer kniebandoperaties uit dan in 2021. Hij heeft wel een idee waar het door komt: “In 2021 hadden we te maken met corona lockdowns. Contactsporten als voetbal en basketbal werden simpelweg amper gedaan. In de loop van vorig jaar werden de maatregelen afgeschaft en begon men volop te sporten. Mensen hadden weinig getraind en gingen met slechte conditie het veld op. Toch is de toename niet volledig toe te schrijven aan corona, het aantal kniebandoperaties ligt namelijk ook hoger dan de periode voor 2020.”

Wintersport



Ook in het nieuwe jaar lijkt de trend zich voort te zetten. Het valt de gedreven kniespecialist op dat hij wintersporters eerder in het seizoen ziet: “Januari zit er nog niet op en er hebben nu al veel skiërs en snowboarders op mijn behandelbank gelegen.” Er lag lange tijd slechte sneeuw. Het risico op ongelukken neemt dan toe omdat er minder pistes open zijn en het drukker is waar wel sneeuw ligt. Daar komt nog eens bij dat velen door corona voor het eerst in drie jaar, onvoldoende voorbereid, de berg afgaan.

Operatie niet altijd nodig



Of er in heel Nederland meer knieblessures zijn, durft Brinkman niet te zeggen: “Die cijfers heb ik niet, misschien weten patiënten onze gespecialiseerde kliniek beter te vinden omdat wachttijden voor een operatie elders langer zijn.” Overigens benadrukt de orthopedisch chirurg dat een operatie niet altijd nodig is: “Soms biedt behandeling van een fysiotherapeut uitkomst. Als de patiënt instabiliteitsklachten blijft houden en weer wil voetballen of skiën, dan kan ik helpen door de kniebanden te reconstrueren.” Maar bij een operatie hoort een lange revalidatie. Daarom is het advies van deze dokter als je weer het op het veld of de latten gaat staan: “Begin rustig en zorg voor een goede training vooraf of neem een paar lessen.”

