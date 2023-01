Dermatologen MST gestart met nieuwe behandeling voor voorstadia van kwaadaardige pigmentvlekken in het gezicht

Een oppervlakkig groeiende pigmentvlek in het gezicht of op het hoofd (lentigo maligna) die ontstaat door blootstelling aan ultraviolet licht, kan in de loop van jaren uitgroeien tot een melanoom. Een melanoom is een kwaadaardige vorm van huidkanker die uitzaaiingen kan geven. Omdat deze vlekken vaak groot zijn, langzaam doorgroeien en kwaadaardig kunnen worden, worden ze met een groot gebied van gezonde huid daaromheen weggehaald.

Met een nieuwe behandeling, volgens de Breuninger methode, hoeft er vee minder huid te worden weg gehaald. Daarom is de wond veel kleiner. Bij deze operatietechniek, die wordt uitgevoerd onder lokale verdoving, wordt gebruik gemaakt van micrografisch gecontroleerde chirurgie. Dit betekent dat de patholoog alle snijranden onder de microscoop bekijkt of deze geen afwijkende pigmentcellen meer bevatten. De patholoog kan hierbij precies aangeven waar nog afwijkende cellen aanwezig zijn en in een volgende ronde kan de dermatoloog dan heel gericht verder opereren. Door de afwijkende cellen nauwkeurig weg te halen, blijft er zoveel mogelijk gezonde huid gespaard en wordt de wond zo klein mogelijk. Deze behandeling is vooral geschikt in specifieke situaties waarbij het van groot belang is dat er zo weinig mogelijk gezonde huid wordt verwijderd, zoals in de buurt van een oog, oor of neus.

Dermatologen Chantal Theunissen en Tanja Vogel zijn blij met de nieuwe methode: “Dankzij deze methode en de nauwe samenwerking met het MST hoofd-halsteam, de pathologen van LabPON en (plastisch) chirurgen in MST kunnen we zorgen dat mensen minder grote littekens in het gezicht krijgen en minder kans hebben dat de huidkanker terugkomt of zich een melanoom ontwikkelt.”

Bron: MST