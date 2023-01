Grote groei digitaal contact in de zorg Rotterdam Rijnmond

Het aantal mensen in Nederland dat digitaal contact met de eigen zorgverlener(s) heeft, groeit snel. Al bijna een half miljoen mensen gebruikt BeterDichtbij vanuit 42 ziekenhuizen en zorgorganisaties. Inmiddels maken alle ziekenhuizen in de regio Rotterdam Rijnmond gebruik van BeterDichtbij, zo ook een van de grotere ziekenhuizen Franciscus Gasthuis & Vlietland. Deze week is hier feestelijk gevierd dat BeterDichtbij door alle poliklinieken gebruikt kan worden en dat er zoveel mogelijk patiënten uitgenodigd worden om gebruik te maken van deze digitale service.

Thuis als het kan

Met BeterDichtbij kan de polikliniekpatiënt eenvoudig een berichtje kan sturen met een vraag voor de zorgverlener. Wachten tot de volgende afspraak is dan niet meer nodig. Hierbij wordt BeterDichtbij ook ingezet voor beeldbelafspraken met de patiënt. Dit bespaart de patiënt een reis naar het ziekenhuis. ‘Thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet. Dit is een belangrijke stap naar onze zorg van de toekomst waar zorg steeds meer thuis plaatsvindt,’ vertelt Niels Honig, lid Raad van Bestuur. Het ziekenhuis was al op een paar poliklinieken gestart met BeterDichtbij om te kijken hoe patiënten en zorgverleners dit ervaren. Dit bleek een succes. Door nu alle polikliniekpatiënten BeterDichtbij aan te bieden, verwacht het ziekenhuis dat nog meer patiënten hier gebruik van gaan maken. Niels Honig: ‘Dit gaat de processen op de poliklinieken ook verder verbeteren. Zo kunnen we nog beter inspelen op de behoefte van patiënten en hen eerder en sneller van de nodige informatie voorzien. Daarnaast zie je dat digitaal vaak al veel afgestemd kan worden. Soms blijkt een fysieke afspraak niet meer nodig of kan de afspraak verplaatst worden.’

Veilig contact met eigen arts of zorgverleners

Patiënten worden uitgenodigd om de BeterDichtbij app te gebruiken, per afdeling waar ze in behandeling zijn. Na veilige activatie kunnen zij overal en altijd hun vraag stellen, tenzij het spoed is, daar is BeterDichtbij niet voor bedoeld. ‘Veiligheid staat natuurlijk voorop, want medische gegevens mogen natuurlijk niet in verkeerde handen vallen. Dat waarborgt BeterDichtbij, onder meer door aan alle wet- en regelgeving te voldoen’, aldus Niels Honig.

Op maandag 16 januari werden zorgverleners en patiënten getrakteerd op koffie en thee in verband met de ziekenhuisbrede uitrol van BeterDichtbij.

Op de foto (v.l.n.r.) Timo Oosterveer (adviseur Franciscus), Souhail Benmousa (projectmanager BeterDichtbij), Godfried Bogaerts (oprichter BeterDichtbij), Danny Kanhai (kinderarts Franciscus), Laura van Westen (projectmanager Franciscus), Loes de Veld (arts in opleiding tot specialist Franciscus), Nisrine Himmit (projectmedewerker Franciscus), Niels Honig (lid Raad van Bestuur Franciscus) en Petra Gooskens (projectmanager Franciscus).

Bron: BeterDichtbij