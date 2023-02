Verkeersongevallen na middelengebruik betreft in de meeste gevallen een fietser

Onder invloed van drank of drugs in de auto te stappen, wordt tegenwoordig gezien als not done. Daarentegen is het heel gewoon om dronken op de scooter te stappen. En dat niet alleen: onder invloed op de fiets stappen wordt ook gezien als heel normaal. Sterker nog, het merendeel van het uitgaanspubliek denkt dat ze het juiste gedrag vertonen door met de fiets naar huis te gaan in plaats van met de auto.

Een onderzoek van VeiligheidNL laat zien dat de problematiek van middelengebruik niet alleen gaat om bestuurders van auto’s en motor-, brom- en snorfietsen. Het aandeel van fietsers die voorafgaand aan hun ongeval alcohol en/of drugs gebruikt hadden was het grootst. Dit betrof driekwart van de gevallen: naar schatting belandden in 2021 zo’n 4.500 fietsers na middelengebruik op een SEH-afdeling. In deze periode is het aantal SEH-bezoeken in verband met ernstig letsel als gevolg van een fietsongeval, waarbij alcohol en/of drugs een rol gespeeld heeft, met 84 procent gestegen, een sterkere toename dan dergelijke SEH-bezoeken voor ongevallen met alle vervoermiddelen. Tien procent van het geheel van alle verkeersongevallen na middelengebruik besloegen bestuurders van een personenauto, en in nog eens één op de tien gevallen was het slachtoffer een bestuurder van een brommer, snorfiets, scooter of fiets met hulpmotor.

Het onderzoek van VeiligheidNL laat zien dat naast acties die worden genomen om middelengebruik op de (deel)scooter tegen te gaan, interventies nodig zijn om fietsongevallen na alcohol- en drugsgebruik terug te dringen.

Bron: VeiligheidNL