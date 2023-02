Mensen met migratieachtergrond wandelen voor betere gezondheid

Wandelgroepen wegens succes weer van start

Vanaf februari start de Nationale Diabetes Challenge (NDC) voor mensen met (verhoogd risico op) diabetes en een migratieachtergrond. Verschillende wandelgroepen gaan onder leiding van sleutelfiguren uit de eigen gemeenschap hun eerste wandelingen. Wegens een succesvolle pilot vorig jaar in Rotterdam wordt de wandelinterventie dit jaar op meerdere plaatsen aangeboden. In Den Haag en Rotterdam lopen al meerdere groepen. Zij wandelen om op een effectieve manier aan hun gezondheid werken. Komende tijd starten ook in Utrecht, Zevenaar, Arnhem, Tilburg en Ede wandelgroepen voor mensen met een migratieachtergrond.

Met de start van deze wandelgroepen groeit de Nationale Diabetes Challenge specifiek bedoeld voor mensen met een migratieachtergrond. De Bas van de Goor Foundation organiseert al sinds 2015 de Nationale Diabetes Challenge om mensen met (een verhoogd risico op) diabetes in beweging te brengen naar een betere kwaliteit van leven. In afgelopen edities van de Nationale Diabetes Challenge was het aantal deelnemers met een andere culturele achtergrond nog niet in grote getalen aanwezig. Dat werd als een gemis ervaren, omdat mensen met een migratieachtergrond doorgaans een hoger risico hebben op het ontwikkelen van diabetes type 2. Dat blijkt uit onderzoek. Mensen met een migratieachtergrond zijn nog altijd lastig te bereiken. Hierdoor is het percentage dat inactief is, bovengemiddeld hoog.

Op maat gemaakt

In samenwerking met Novo Nordisk en Vereniging DSB is er daarom in 2021 een op maat gemaakte versie van het NDC-programma ontwikkeld. In dit nieuwe programma wordt samengewerkt met sleutelfiguren in de eigen gemeenschap, waardoor deze groep wel wordt bereikt. Bas van de Goor: “Als organisatie leren we ieder jaar weer hoe we beter kunnen samenwerken en kunnen luisteren zodat we nog meer mensen in beweging brengen. Door de krachten van drie organisaties te bundelen bereiken we nieuwe en meer mensen voor wie wandelen een enorm verschil kan maken in hun kwaliteit van leven.”

Ministerie van VWS ondersteunt

Wegens het succes in het eerste jaar ondersteunt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de opschaling van de interventie voor deze specifieke doelgroep. Martijn Kooijman (Waarnemend Directeur Sport, VWS); “Dit programma draagt bij aan het in beweging brengen van een groter wordende groep mensen met diabetes, met specifiek mensen met een migratieachtergrond die hier een grotere kans op hebben. De Bas van de Goor Foundation krijgt veel mensen in beweging, waarbij ze niet alleen actiever worden maar ook preventief werken aan hun gezondheid. Dit zijn belangrijke elementen die passen bij de ambities van zowel het sportakkoord als de beweegalliantie.”

Gedurende 20 weken wordt er onder leiding van een sleutelfiguur uit de gemeenschap wekelijks gewandeld met een groep deelnemers. Samen werken zij aan een gezondere leefstijl en duurzame gedragsverandering door cultuurspecifieke voorlichting. Als dat nodig is in eigen taal. Het inzetten van de voor hen bekende sleutelfiguren maakt dat de interventie veel beter aansluit. Dit jaar hopen de organisaties dat er op 75 locaties verspreid over het land mensen meelopen.

Levens veranderen

The National Diabetes Challenge is a 20-week walking event that improves the quality of life of people with diabetes. With the support of the BvdGF, local healthcare and sports professionals organize weekly walks.

Ömer H. Ilik, activiteitencoördinator van Vereniging DSB vult daarbij aan: “Wandelen was het enige middel tijdens de coronaperiode in 2021 wat ik migranten huisvrouwen kon bieden. Daarom heb ik, samen met de Bas van de Goor Foundation en Novo Nordisk meteen de pilot gestart in Rotterdam als projectleider. Daarop kregen wij zoveel positieve reacties zoals: ‘Ik heb gezien dat ik door het wandelen mijn leven kan redden’. ‘In mijn eentje lukt wandelen niet maar in deze gezellige groep lukt het zeker. Het is gezond en gezellig.’ En verder hoorden wij terug dat wij de moedertaal en cultuur respecteren en dat spreekt aan. Deelnemers leren wat diabetes is en wat ze ertegen kunnen doen. Aangezien de reacties vorig jaar zo positief waren, gaan we hier graag weer mee van start”.

Bereiken van belangrijke doelgroepen

De Nationale Diabetes Challenge brengt mensen in beweging. Ook mensen die daar meer begeleiding bij nodig hebben en eventueel in hun eigen taal. Het bereiken van deze doelgroep via de bekende wegen; zorgverleners, beweeg- en welzijnsprofessionals, is onvoldoende effectief. Daarom is de Bas van de Goor Foundation gestart om deze moeilijk te bereiken groepen kennis te laten maken met wandelen in groepsverband. Vereniging DSB heeft zijn wortels in de Turkse gemeenschap in Rotterdam, maar na het succes van vorig jaar breidt deze specifieke samenwerking zich uit naar meerdere regio’s.

Vragen?

Natuurlijk is het nog leuker om zelf te horen wat de Nationale Diabetes Challenge is en welke ervaringen er zijn. Neem hiervoor of voor meer informatie een kijkje op www.nationalediabeteschallenge.nl of neem gerust contact met Marije via onderstaande gegevens.

Over diabetes

In Nederland is diabetes één van de meest voorkomende chronische ziekten. Al ruim 1,1 miljoen mensen (1 op 14 Nederlanders) zijn gediagnosticeerd en daar komen wekelijks 1.000 nieuwe mensen bij. Zo’n 90% heeft diabetes type 2 ontwikkeld, vaak als gevolg van een ongezonde leefstijl. Volgens het Erasmus MC krijgt 1 op de 3 huidige Nederlanders in 2040 diabetes en de gevolgen van diabetes worden steeds meer zichtbaar. Zo’n 40-56% van de mensen met diabetes lijdt aan één of meerdere chronische complicaties en 1 op de 6 mensen met diabetes lijdt aan een depressie (2x vaker dan de algemene Nederlandse bevolking). In 2017 bedroegen de kosten voor diabeteszorg ongeveer 1,6 miljard euro, een ondergrens waarin geen kosten voor de behandeling van complicaties en verlies van productiviteit in zijn meegenomen. (Preventief) werken aan diabetes helpt om mensen gezonder te laten zijn en de zorg in de toekomst niet te veel hiermee te belasten.

Bron: Bas van de Goor Foundation. Fotograaf Ronald Hoogendoorn.