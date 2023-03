Vernieuwde Goedenachtapp biedt nachtwerkers advies op maat

Vanaf 6 maart is de vernieuwde Goedenachtapp beschikbaar. De gratis app geeft tips over hoe zorgmedewerkers zo goed mogelijk hun nachtdienst kunnen doorlopen. De nieuwe app interactiever, uitgebreider qua gebruikersmogelijkheden en geeft advies op maat doordat een zorgmedewerker zijn rooster kan toevoegen. De app is bruikbaar voor iedereen die nachtdiensten werkt.

In de app zijn nieuwe functies opgenomen, zoals het toevoegen van het eigen rooster, waardoor zorgmedewerkers advies op maat krijgen. Verder ontvangt de gebruiker informatie over tot welke chronotype (slaap/waakritme) hij behoort, pushberichten en nieuws over nachtwerk. Een handige toevoeging is ook de mogelijkheid tot het toevoegen en ontvangen van recepten. Voor nachtwerkers is voeding namelijk een belangrijk thema. De app-gebruikers kunnen ook informatie en tips met elkaar uitwisselen. ‘Het werken in de nacht blijft zwaar en vraagt veel van je lijf, met deze app helpen wij medewerkers die werken in de nacht met advies op maat,’ aldus Elise Merlijn, voorzitter bestuur van de StAZ.

Individuele verschillen en advies op maat

De mate waarin bepalende factoren invloed hebben op het doorkomen van de nacht van een zorgmedewerker verschilt individueel en is afhankelijk van bijvoorbeeld chronotype, leeftijd en geslacht. De app nodigt gebruikers uit om eigen data in te voeren, zoals een rooster, om zo een gericht mogelijk advies te ontvangen vanuit de app. Mede omdat een rooster heel bepalend is, staat niet alleen de nachtdienst centraal, maar ook de periode voorafgaand aan de nachtdienst en de periode erna.

Advies van deskundigen

De app is gebouwd door Yaacomm en ontwikkeld in samenspraak met een expertgroep, bestaande uit mensen uit de zorg en deskundigen op het gebied van nachtarbeid, slaap en voeding. Zo is zoveel mogelijk informatie uit de praktijk gecombineerd met wetenschappelijk advies en inzichten.

App Goedenacht downloaden

De app Goedenacht is geschikt voor de besturingssystemen iOS en Android en is gratis te downloaden in de Apple App Store en op Google Play.

Download on the App store.

Get it on Google Play.

De Goedenachtapp is ontwikkeld door de StAZ (Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen) in samenwerking met SoFoKleS (het sociaal Fonds voor de Kennissector). De app is ontworpen en gebouwd door Yaacomm.