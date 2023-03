Blijf mobiel met een aangepaste auto

Heb jij te maken met een mobiliteitsbeperking? Dan kun je wellicht niet rijden of meerijden met een auto zoals deze standaard door de garage wordt afgeleverd. Gelukkig zijn er voldoende mogelijkheden om een auto aan te laten passen zodat je wel zelfstandig met de auto kunt rijden, of mee kunt rijden. Zo blijf je mobiel. En die vrijheid is wel zo prettig. Maar wat zijn nu precies de mogelijkheden?

Kant en klaar of aangepaste auto



Tegenwoordig zijn er tal van mogelijkheden om een aangepaste auto zelf te besturen of om een auto of bus om te laten bouwen voor rolstoelgebruik. Zo zijn er kant en klare auto’s voor een mobiliteitsbeperking, zoals de Volkswagen rolstoelbus. Hierbij is de bus aangepast om als passagier mee te rijden met onder andere een bodemverlaging en dakverhoging om meer ruimte te creëren. Verder is de bus voorzien van een veilig bevestigingssysteem voor de rolstoel en kan er een inklapklare oprijplaat of plateaulift gemonteerd worden om de rolstoel naar binnen te rijden. Wil je de bus liever zelf besturen? Dan zijn er aanpassingen op maat te maken.

Zelf besturen of meerijden?



Het is, zoals je hierboven kunt lezen, toegestaan om zelf te rijden in een aangepaste auto voor rolstoelgebruikers. Je kunt dan zonder begeleiding van en naar jouw bestemming rijden. Als je je auto of bus laat aanpassen aan je eigen wensen kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om het gas- en rempedaal alleen met de hand te bedienen. Let op, soms is een aangepast rijbewijs vereist. Ook is het verplicht om speciale rijlessen te volgen voor het zelf rijden in een aangepaste auto. Wil je liever niet de auto zelf besturen maar ben je op zoek naar een auto waar je in kunt meerijden? Dan is het belangrijk te letten op een auto met een rolstoellift en de mogelijkheid de rolstoel goed vast te zetten. Het is namelijk niet nodig om de klim te maken van de rolstoel naar de autostoel. Je blijft dus zelf in de rolstoel zitten tijdens het rijden. Vaak wordt de auto geleverd met een verlaagde bodem, kofferbaklift of rijplaat, zodat je via de achterdeur de rolstoel naar binnen kunt rijden. De voorzijde van de auto blijft onaangepast, zodat op de voorstoelen twee mensen plaats kunnen nemen. Bijvoorbeeld de overige leden uit je gezin.

Vergoeding aangepaste auto



Via het UWV of je eigen gemeente kun je mogelijk een vergoeding krijgen voor het aanpassen van een auto. Je kunt terecht bij het UWV als je de auto nodig hebt voor je werk of opleiding. Gebruik je de auto privé? Dan kun je de vergoeding aanvragen via het Wmo-loket van je gemeente. Wel wordt er dan eerst gekeken of er een andere vervoersvoorziening mogelijk is. Verder kun je ervoor kiezen om je eigen auto aan te laten passen. Deze dient wel eerst gekeurd te worden door de Rijksdienst Wegverkeer (RDW). Meestal wordt deze keuring geregeld door het bedrijf dat jouw auto aanpast. Je kunt uiteraard ook een (tweedehands) aangepaste auto kopen of huren. In alle gevallen is het belangrijk van te voren te bepalen welke aanpassingen precies nodig zijn. Je kunt hiervoor een rijtest doen bij het CBR en jezelf laten adviseren door een leverancier van auto-aanpassingen.