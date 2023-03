Lancering van het Sleep Discovery Lab op Wereld Slaap Dag

Nieuw virtueel platform stimuleert onderzoek en innovatie

Op 17 maart, Wereld Slaap Dag, wordt het Sleep Discovery Lab gelanceerd in het WKZ. Het Sleep Discovery Lab is een virtueel platform dat in het teken staat van onderzoek en innovatie op het gebied van slaap.

Als volwassenen brengen we een derde van ons leven slapend door. Hele jonge kinderen slapen zelfs meer dan dat ze wakker zijn. Toch weten we relatief weinig over slaap. Met de lancering van het Sleep Discovery Lab wil het UMC Utrecht bijdragen aan meer kennis over slaap.

Het Sleep Discovery Lab is een virtueel platform waar zorgprofessionals, onderzoekers, studenten en patiënten kunnen samenwerken, ideeën kunnen delen en informatie kunnen vinden op het gebied van slaap. De missie van het Sleep Discovery Lab is het stimuleren van innovatief en interdisciplinair onderzoek naar slaap.

Slaap is onmisbaar

Jeroen Dudink, kinderarts en slaaponderzoeker, vertelt: “Slaap speelt een belangrijke rol bij gezond en ziek zijn. Gezondheid is namelijk een 24-uurs-fenomeen. Op dit moment krijgt slaap niet de rol die het verdient. Daarom streven we ernaar met het Sleep Discovery Lab slaap een onmisbaar onderdeel te maken van onderzoek, zorg en onderwijs binnen de gezondheidszorg.” En omdat slaap niet alleen in de gezondheidszorg een belangrijk thema is, zoekt het Sleep Discovery Lab ook maatschappelijke partners. “We werken bijvoorbeeld al samen met FC Utrecht, waarmee we onlangs een podcast over het belang van slaap voor topsporters hebben opgenomen.”

Kick-off

De kick-off van het Sleep Discovery Lab is vandaag in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) van het UMC Utrecht. Het WKZ doet in samenwerking met het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (KCRU) en het Prinses Maxima Centrum al onderzoek naar de rol van slaap in vroege ontwikkeling, tijdens ziek zijn en revalidatie van kinderen. Olaf Verschuren, onderzoeker bij de kinderrevalidatie, vertelt: “Slaap is belangrijk voor jong en oud en hoort een belangrijke rol te spelen in alle ziekenhuizen en revalidatiecentra.” Jeroen Dudink vult aan: “De lancering van het Sleep Discovery Lab is daarom een belangrijke eerste stap op weg naar een slaapvriendelijk ziekenhuis voor patiënt en personeel.”

Bron: Universitair Medisch Centrum