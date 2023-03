Kookworkshop voor bariatrische patiënten

Het Franciscus Obesitas Centrum gaat een unieke samenwerking aan met foodserviceorganisatie Albron. Samen organiseren zij kookworkshops voor bariatrische patiënten, om hen in de nazorg van hun maagverkleining te helpen gezonde, toegankelijke en lekkere maaltijden te bereiden. Op 14 maart 2023 vond de eerste culinaire sessie plaats in het restaurant van Franciscus Gasthuis.

Mei vorig jaar. Tijdens het lunchsymposium ‘Bariatric bites’, op het internationale obesitas congres in Maastricht, staat Chef-kok Karel van Tiel op het podium om de laatste hand te leggen aan de gerechtjes die uitgedeeld worden aan het publiek. Namens foodserviceorganisatie Albron maakt hij een vertaling van voedingsrichtlijnen naar gerechten voor patiënten na bariatrische chirurgie. In de zaal zit Willy Theel, physician assistant Interne Geneeskunde en Bariatrie bij Franciscus Gasthuis & Vlietland. Hij raakt geïnspireerd door de kok. Wat nou als we de expertise van Albron inbrengen om de nazorg voor onze bariatrische patiënten te optimaliseren? Het restaurant van Franciscus Gasthuis werd bovendien al gerund door Albron. De optelsom was snel gemaakt.

Een bariatrische operatie verandert je leven



In Franciscus worden maar liefst duizend bariatrische operaties per jaar uitgevoerd. Nazorg voor al deze patiënten is van groot belang. Gesprekken met een verpleegkundige, diëtist, medisch psycholoog, physician assistant, internist of chirurg behoorden al tot het multidisciplinaire behandelprogramma. Toch ontbrak er iets. De patiënt moet een nieuwe relatie met eten opbouwen. Het eten ervaren. Daarom biedt het Franciscus Obesitas Centrum vanaf nu ook een praktijkervaring: een kookworkshop voor bariatrische patiënten.

Waarom is dit praktijkgedeelte zo belangrijk? In de eerste plaats als terugvalpreventie. Willy: ‘Een operatie is nuttig, maar het is geen wondermiddel. Net na de operatie gaat afvallen razendsnel. Maar behoud je als patiënt je ‘oude’ leefstijl, dan stagneert het afvallen en kom je zelfs weer aan. Met deze kookworkshop begeleiden we mensen beter bij het ontwikkelen van een nieuwe levensstijl.’ Volgens Matija Saric, diëtist in Franciscus, heerst er veel onzekerheid bij patiënten na een maagverkleining. ‘Patiënten zijn het eerste halfjaar na de operatie erg zoekende. Ze weten niet goed hoe ze moeten koken. Willen het liefst een week- of zelfs maandschema van ons. Maar dat is niet haalbaar en wenselijk.’ De kookworkshop moet die onzekerheid wegnemen door te laten zien dat gezond koken niet ingewikkeld én heel lekker kan zijn. Volgens Matija helpt het ook dat patiënten de workshop samen doen. ‘De workshop heeft ook een sociale functie. De patiënten komen met elkaar in contact om ervaringen te delen. Ze zitten toch in hetzelfde schuitje.’

Weet wat je eet: lekker én voedzaam Chef-kok Karel verzorgt de workshop samen met een diëtist uit het ziekenhuis. Karel: ‘Na een maagverkleining neemt je lichaam moeilijker voedingsstoffen op. Daarom is het zaak dat alle recepten een hoge voedingswaarde hebben. Op het menu staan bijvoorbeeld gepofte groenten. Lekker én voedzaam.’ Ook worden er tijdens de workshop heel eiwitrijke gerechten gemaakt. ‘We maken een hartige groentemuffin op basis van ei, hüttenkäse en Griekse yoghurt. Die kan je warm of koud en als lunch, tussendoor of diner eten. We willen laten zien dat je ontzettend kan variëren met onze recepturen.

Het doel van dit alles? ‘Mensen ervan bewust maken dat gezond eten niet ingewikkeld hoeft te zijn. En dat je nog steeds heel lekker kunt eten. Niemand vindt het toch leuk om niet lekker te eten?’, aldus een trotse Karel.

Topklinisch expertisecentrum

Franciscus is een topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ) met een voortdurende focus op leren, opleiden, innovatie en onderzoek. In 2021 ontving het Franciscus Obesitas Centrum een topklinische erkenning voor de behandeling van Obesitas. De zorgprofessionals leveren vanuit hun eigen expertise hun aandeel in het zorgpad voor patiënten met ernstig overgewicht en werken hierbij zoveel mogelijk samen. Franciscus behandelt en begeleidt al ruim 40 jaar mensen met ernstig overgewicht

Fotobijschrift: vlnr: Serena van Engel, Chef-kok Karel van Tiel en Marianne Notenboom

Bron: SFG