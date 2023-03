Invloed kindermishandeling op mentale gezondheid kent opvallende verschillen tussen mannen en vrouwen

Mannen en vrouwen worden heel verschillend beïnvloed door trauma’s uit hun kindertijd. Dat blijkt uit een nieuwe, internationale studie onder leiding van de Universiteit Maastricht (UM). Vrouwen met psychische problemen in het latere leven hebben vaker te kampen gehad met emotioneel trauma en seksueel misbruik in hun jeugd, terwijl psychische klachten bij mannen eerder het gevolg zijn van emotionele en fysieke verwaarlozing in hun kindertijd. De opvallende bevindingen worden vandaag door de onderzoekers gepresenteerd tijdens het European Congress of Psychiatry in de Franse hoofdstad Parijs.

Mentale gezondheid

Het is de eerste keer dat wetenschappers genderspecifieke invloeden van verwaarlozing tijdens de kindertijd koppelen aan daadwerkelijke problemen met de geestelijke gezondheid in het latere leven. Een internationaal team van onderzoekers uit Nederland, Turkije, Italië, België, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten analyseerde de gegevens van 791 vrijwilligers met betrekking tot trauma’s uit hun jeugdjaren. De vrijwilligers werden ook getest op actuele psychische problemen, zoals bijvoorbeeld fobieën, angsten of depressies. Daarmee konden de onderzoekers het type trauma uit de kindertijd associëren met de symptomen die dezelfde personen als volwassenen lieten zien.

Uit de analyse bleek dat zowel mannen als vrouwen ernstige psychische gevolgen ondervinden van emotionele mishandeling in de kindertijd, maar dit verband is ongeveer twee keer zo sterk bij vrouwen als bij mannen. Verwaarlozing in de kindertijd, zowel fysiek als emotioneel, konden de onderzoekers daarentegen wel in verband brengen met latere psychische problemen bij mannen, maar niet bij vrouwen.

Trauma kindermishandeling

Kindermishandeling is een wijdverbreid probleem, naar schatting is wereldwijd ongeveer een derde van alle psychiatrische stoornissen gerelateerd aan trauma’s uit de kindertijd. ”Het is moeilijk om nauwkeurige statistieken te verzamelen, maar een systematische review uit 2016 ͣschatte dat tot 50% van de kinderen wereldwijd in het voorgaande jaar een trauma had opgelopen. Kindertrauma’s zijn een belangrijke vermijdbare risicofactor voor psychische problemen”, weet senior onderzoeker Sinan Gülöksüz van de Universiteit Maastricht. “De belangrijkste boodschap van onze bevindingen is toch eigenlijk wel dat blootstelling aan kindermishandeling het risico op psychische problemen bij zowel mannen als vrouwen flink verhoogt.”

Kindertrauma als risicofactor voor veel psychiatrische stoornissen was al wel langer bekend, maar niet met zulke genderspecifieke kenmerken. “Identificatie van genderspecifieke aspecten bij de impact van trauma op mentale problemen in het latere leven kan heel waardevol zijn voor het onderzoek naar mechanismen van veerkracht en kwetsbaarheid”, aldus Bart Rutten, mede-onderzoeker en UM-hoogleraar Psychiatrie. “Op termijn gaat dat zeker van belang zijn voor een meer patiëntgerichte inzet van behandelingen.”

Dit onderzoek wordt ondersteund door het project YOUTH-GEMs: Gene Environment interactions in Mental health trajectories of Youth, gefinancierd door het Horizon Europe-programma van de Europese Unie onder het subsidieovereenkomstnummer: 101057182.

ͣ Hillis S, Mercy J, Amobi A, Kress H. Global Prevalence of Past-year Violence Against Children: A Systematic Review and Minimum Estimates. Pediatrics 2016; 137(3):e20154079. https://doi.org/10.1542/peds.2015-4079

Bron: Universiteit Maastricht