Samenwerking HAN en Sint Maartenskliniek in digitale revalidatiezorg

Betere revalidatiezorg door onderzoek naar inzet digitale hulpmiddelen

Om revaliderende patiënten meer regie te geven over hun herstel en de zorg efficiënter in te richten, is de inzet van digitale hulpmiddelen sterk in opkomst. In het nieuwe dubbellectoraat ‘Digitale Transformatie in de Revalidatiezorg’ werken HAN University of Applied Sciences en de Sint Maartenskliniek samen aan digitale innovaties in de revalidatiezorg. Zorgprofessionals kunnen met nieuwe technologie bijvoorbeeld informatie uitwisselen en samenwerken met patiënten om zo betere revalidatiezorg te bieden.

De Sint Maartenskliniek in Nijmegen is hét ziekenhuis in Nederland voor houding en beweging. Daar ontwikkelen ze ook gepersonaliseerde revalidatiezorg met de inzet van ICT en andere technologieën. Dit betekent dat patiënten een revalidatieprogramma op maat krijgen aangeboden. “Denk dan aan het gebruik van sensoren, virtual reality en een digitale infrastructuur die de patiëntreis ondersteunt”, zegt Lilian Beijer. Zij is beleidsadviseur eHealth en projectleider Innovatie bij de Sint Maartenskliniek. Vanaf 1 mei is ze bovendien een van de twee HAN-lectoren Digitale Transformatie in de Revalidatiezorg.

Dit lectoraat is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband van de HAN met de Sint Maartenskliniek. Binnen dit dubbellectoraat doen een lector uit het gezondheidsdomein én een uit het zorg-economisch domein samen onderzoek. Op die manier komen verschillende expertises samen. De transitie van de zorg vraagt niet alleen om technologische innovatie maar ook een grote, sociale innovatie. Daarnaast is het van belang dat zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is.

Ondertekening

Om deze revalidatiezorg op maat te ontwikkelen, werken de Sint Maartenskliniek en de HAN University of Applied Sciences samen met onder meer de Radboud Universiteit, de Universiteit Twente en technologiebedrijven. “De samenwerkingsovereenkomst voor het nieuwe lectoraat is tijdens het Health Valley Event getekend door Yvonne de Haan, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de HAN en Mark Van Houdenhoven, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sint Maartenskliniek”, meldt Wienand Remkes, programmamanager Innovatie Gezondheidszorg en Welzijn bij de HAN.

Mark Van Houdenhoven van de Sint Maartenskliniek en Yvonne de Haan van HAN University of Applied Sciences ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst foto: Arjan van der Vegt, de Verbeelding

Zo veel mogelijk thuis revalideren

Het doel van digitale zorgtechnologie is om patiënten zo veel mogelijk thuis, in hun eigen omgeving, te laten revalideren, benadrukt Lilian Beijer. “Dat betekent dat de overgang naar thuisrevalidatie soepel moet verlopen. Via een online portal kunnen zorgprofessionals, zoals de fysiotherapeut, de logopedist en de verpleegkundige het elektronisch patiëntendossier delen van mensen die revalideren na een beroerte. Zo kan de verpleegkundige bijvoorbeeld melden dat de veranderde medicatie van een patiënt vermoeidheid tot gevolg heeft, wat belangrijk is voor de fysiotherapeut.”

Unieke samenwerking

“Onderzoekers en studenten van de HAN werken samen met professionals en patiënten uit de Sint Maartenskliniek aan onder meer het ontwikkelen en testen van digitale hulpmiddelen. Ook onderzoeken ze het effect ervan”, legt Wienand Remkes uit. “Deze samenwerking is echt uniek in Nederland. “

Bron: Communicatie Sint Maartenskliniek