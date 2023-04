NVVE: “Wederom een stijging van het aantal euthanasiemeldingen”

2022 laat wederom een stijging zien van het aantal euthanasiemeldingen van 7666 naar 8720. Dit is een toename van 13,7%, een grotere stijging dan het jaar ervoor (10,5%). Ook het aandeel van het totaal aantal sterfgevallen in Nederland is toegenomen van 4,5% (2021) naar 5,1% (2022). Dit blijkt uit het jaarverslag van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) dat vandaag is aangeboden door de Minister van VWS aan de Tweede Kamer.

Zorgvuldige praktijk

De euthanasiepraktijk in Nederland heeft zich sinds de wetgeving in 2001 ontwikkeld tot een zeer zorgvuldig en transparant traject. In de 20 jaar dat de euthanasiewet bestaat zijn 91.565 meldingen van euthanasie gedaan en door de RTE getoetst. Slechts 133 meldingen voldeden niet aan alle wettelijke criteria. Dat is 0,15%. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) vindt dit een groot compliment waard voor alle artsen die mensen in de laatste uren van hun leven bijstaan. Een zorgvuldige uitvoeringspraktijk is belangrijk voor het maatschappelijk draagvlak voor euthanasie.

Trends in euthanasiemeldingen

Euthanasie wordt nog steeds vooral verleend aan mensen die lijden aan kanker, aandoeningen van het zenuwstelsel, longaandoeningen en een combinatie van aandoeningen. We zien een aanzienlijke toename bij twee groepen: dementie en stapeling van ouderdomsklachten.

Euthanasie bij dementie

Bij dementie gaat het om 288 meldingen (waarvan 6 niet-wilsbekwaam). Dit is een stijging van 34% t.o.v. 2021. Een categorie die harder groeit dan het totaal aantal euthanasiemeldingen. In 2021 bijvoorbeeld was de stijging van de dementie-gerelateerde euthanasiemeldingen 26,5%. Fransien van ter Beek (bestuursvoorzitter NVVE): “Euthanasie bij dementie is een complex en gevoelig onderwerp, omdat dementie er op enig moment voor zorgt dat mensen niet meer wilsbekwaam zijn. Het is daarom belangrijk om vroegtijdig je wensen en grenzen kenbaar te maken en de omgeving en de arts hierbij te betrekken. Om deze reden geven wij het hele jaar door persoonlijk advies en houden we themabijeenkomsten over dit onderwerp. Wij zien hier al jaren een toename in het aantal belangstellenden. In 2022 hebben meer dan 2500 mensen één van onze bijeenkomsten over bezocht”.

Euthanasie bij stapeling van ouderdomsklachten

Een stapeling van ouderdomsklachten kan oorzaak zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Dit wordt steeds vaker herkend en erkend: in 2022 ontving de RTE 379 meldingen van euthanasie bij een stapeling van ouderdomsklachten. Een groei van 23,5% t.o.v. 2021. “We zien dat -ondanks de toename van het aantal meldingen- er nog steeds veel onduidelijkheid bestaat bij zowel het Nederlands volk als bij artsen over stapeling van ouderdomsklachten en wanneer dit kan leiden tot euthanasie. Dit merken wij aan de vragen die bij de NVVE binnenkomen. We pleiten daarom voor meer scholing van artsen op dit onderwerp”, aldus Fransien van ter Beek.

Bron: NVVE