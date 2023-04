Steeds meer ziekenhuizen gebruiken softwareoplossing Kepler Night Nurse om valgevaarlijke situaties te voorkomen

Ziekenhuizen hebben in veel gevallen te maken met cliënten met een hoog valrisico. Denk aan patiënten die verward zijn, een neurologische aandoening hebben of veel medicatie gebruiken. De softwareoplossing Kepler Night Nurse voorkomt steeds vaker valgevaarlijke situaties in ziekenhuizen en groeit daarmee aan populariteit. Het valdetectiesysteem zorgt ervoor dat medewerkers snel ondersteuning bieden in gevaarlijke situaties of beter nog: het systeem voorkomt in veel gevallen dergelijke omstandigheden.

De Kepler Night Nurse is een baanbrekende verandering binnen het zorgdomein. Niet alleen verzorgingshuizen kiezen in toenemende mate voor het systeem, ook steeds meer ziekenhuizen weten de weg naar deze artificiële intelligentie (AI)-zorgsoftware te vinden. Voorheen werden er al detectiemiddelen gebruikt, maar deze reageren alleen op beweging. Deze systemen hebben een snelle reactietijd, maar zorgen voor veel valse meldingen. Dat komt omdat ze reageren op elk type beweging, zoals een kussen dat uit bed valt of een been dat uit bed steekt. De vele valse meldingen resulteren in alarmmoeheid: door de grote hoeveelheid valse alarmen reageren zorgmedewerkers niet meer accuraat op elke melding, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan.

De CEO van Kepler Vision Technologies, Harro Stokman, zegt hierover: “De Kepler Night Nurse waakt over het welzijn van mensen en stuurt alleen échte alarmen. Het systeem gaat dan ook niet af bij een wapperend gordijn. Daarom kan het zorgpersoneel erop vertrouwen dat elke melding om daadwerkelijke actie vraagt.”

Kepler Night Nurse nu nóg sneller

Via AI controleert Kepler Night Nurse op een zeer betrouwbare manier verschillende keren of een patiënt gevallen is of op de rand van het bed zit, alvorens er een melding uitgaat. De zorgsoftware doet dat inmiddels binnen 10 seconden. Dit is maar liefst 20 tot 50 seconden sneller dan voorheen. “Wanneer een cliënt ‘s nachts naar het toilet wil en op de bedrand gaat zitten, wordt een medewerker binnen 10 seconden gewaarschuwd,” schetst Stokman. “Daarmee voorkomt het systeem dat een patiënt die slecht ter been is onbegeleid probeert te lopen. Zo draagt Kepler Night Nurse bij aan een veiligere omgeving voor patiënten.”

Kepler Night Nurse in het Universitair Ziekenhuis Brussel

Vallen is een niet te onderschatten risico voor oudere patiënten. Daarom is de afdeling geriatrie van het UZ Brussel gestart met een programma. Het ziekenhuis detecteert wanneer een patiënt het risico loopt om te vallen of daadwerkelijk gevallen is. Samen met de dienst Biotechniek kozen ze voor de Kepler Night Nurse. Het UZ Brussel is daarmee één van de eerste ziekenhuizen in België dat gestart is met het op artificiële intelligentie gebaseerde valdetectiesysteem. “Kepler Night Nurse is een prachtige technologie waarmee we de follow-up van patiënten naar een hoger niveau kunnen tillen. Zo kunnen we de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van patiënten verbeteren,” aldus Michel Vervoort van UZ Brussel.

Over Kepler Night Nurse

De Kepler Night Nurse is de eerste zorgsoftware die middels artificiële intelligentie (AI) waakt over het welzijn van zorgbehoevende mensen. Met de Kepler Night Nurse kunnen zorgverleners 99% van de valse alarmen elimineren, waardoor zij meer tijd overhouden voor échte zorg. Het valdetectiesysteem is gegarandeerd ‘s werelds meest betrouwbare systeem in de zorg. De zorgsoftware stuurt niet alleen berichten na een valpartij; het voorkomt ook ongevallen bij cliënten. Dit gebeurt aan de hand van één optische sensor (geheel volgens de AVG-privacywet). De software vervangt ouderwetse domoticasystemen zoals bewegingssensoren, bedmatten en armbanden met paniekknoppen. Het Nederlandse bedrijf Kepler Vision Technologies levert de Kepler Night Nurse aan ziekenhuizen en zorginstellingen wereldwijd.

Bron: Kepler Night Nurse