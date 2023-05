Minder salaris zal niet zorgen voor minder zzp’ers

Het CDA wil een einde maken aan wildgroei zelfstandigen in de ggz. Het is te lonend om als zelfstandige (zzp’er) in de ggz te werken, vindt CDA-Kamerlid Joba van den Berg. Steeds meer instellingen zien hun vaste personeel verdwijnen waardoor ze genoodzaakt worden om zzp’ers in te huren. Die verdienen veel meer dan personeel in vaste dienst. Politieke partijen willen de salarissen van zzp’ers in de ggz aan banden leggen, ze denken daarmee de enorme groei van het zzp-schap te stoppen.

Ik zie hierin drie denkfouten schuilgaan. Uit onderzoek van Movisie onder zzp’ers in het sociaal werk blijkt namelijk dat een hoger salaris niet de voornaamste redenen is om zzp’er te worden. Flexibiliteit, zelf kunnen bepalen van de werkinhoud, zoeken naar meer werkplezier en dichter bij de bedoeling van het werk komen, zijn veel belangrijkere redenen voor hen. Zzp’ers ontvangen wel feitelijk meer salaris, maar zij moeten hiervan ook hun verzekeringen, pensioen, scholing, vakantiegeld en andere bedrijfskosten nog betalen. Wat overblijft van dit salaris is voor de meesten geen vetpot. Tot slot wordt de indruk gewekt dat de zzp’er een profiteur of invasieve exoot is.

Nee, die zzp’er is in zorg en welzijn juist vaak een deskundige, bevlogen en betrokken ex-werknemer die er bewust voor heeft gekozen om het werk op een andere, voor hem werkende manier te doen. Daarmee blijven ze behouden voor de sector. De enorme toename van het zzp-schap zie ik als een signaal dat de huidige werknemers het niet langer pikken. Werkgevers in zorg en welzijn kunnen veel beter hun energie steken in het aantrekkelijker maken van het werk in loondienst, want het zzp-schap zal meer dan ooit lonken.

Sonja Liefhebber, senior onderzoeker en projectleider, Movisie