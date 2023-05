Eerste zelfafnametest voor schurft (scabiës)

Het aantal mensen dat voor scabiës (schurft) de huisarts bezoekt is nog steeds hoger dan in voorgaande jaren. Met name onder jongeren komt deze aandoening momenteel voor. Een oplossing voor het herkennen van schurft is een zelfafnametest van het bedrijf Easly in Utrecht. Dit is de eerste zelfafnametest hiervoor in ons land en in België.

Huisartsen zien op dit moment relatief veel patiënten van 15 t/m 24 jaar met scabiës, zo meldt onderzoeksinstituut Nivel. Er is sprake van een stijgende trend sinds oktober 2021.

Schurft is een aandoening die wordt veroorzaakt door de schurftmijt. Dit is een heel klein beestje, dat je bijna niet met het blote oog kan zien. “Schurft komt met name veel bij studenten in studentenhuizen voor, maar ook in verzorgingstehuizen is dit een serieus probleem. Het is heel vervelende en zeer besmettelijke aandoening”, zegt CEO Jeroen de Jong van het medische bedrijf Easly.

Schurft

Patiënten hebben last van een hevige jeuk, met name ’s nachts. Schurft kan erg lastig zijn om te herkennen, omdat er niet altijd huidafwijkingen te zien zijn en omdat de klachten ook kunnen wijzen op andere veelvoorkomende huidaandoeningen, zoals eczeem.

Zelfafnametest scabiës

Easly heeft een zelfafnametest ontwikkeld, waarmee mensen schurft kunnen herkennen. Easly test de huidschilfers met een PCR-test op de aanwezigheid van sarcoptes scabiei, de verwekker van schurft. Zo kan er snel een schurftbehandeling worden opgestart, indien nodig.