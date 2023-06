Erik de Haan nieuw lid Raad van Bestuur Ziekenhuis Rivierenland

Ziekenhuis Rivierenland is verheugd dat vanaf 7 augustus Erik de Haan start als het nieuwe lid Raad van Bestuur. Met de komst van Erik is de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Rivierenland weer compleet. Wendy Bosboom start per 1 juli als voorzitter van de Raad van Bestuur en volgt daarmee Marc Hendriks op, die met pensioen gaat.

Erik de Haan heeft een uitgebreide carrière in de zorgsector opgebouwd. Hij heeft in meerdere ziekenhuizen op verschillende gebieden ervaring opgedaan en financieel eindverantwoordelijke posities bekleed. Daarmee brengt hij een schat aan ervaring en expertise mee op het gebied van financieel management en de gezondheidszorg.

Verbinder en financieel expert



De Raad van Toezicht is trots dat Erik de Haan weer terugkeert naar ziekenhuis Rivierenland, waar hij tot 2017 werkte als financieel manager. Hans Ensing, voorzitter Raad van Toezicht: “Met Erik complementeren we de Raad van Bestuur. Zijn diepgaande kennis van de gezondheidszorg, zijn sterke financiële achtergrond en ruime ervaring binnen de bedrijfsvoering van ziekenhuizen maken hem de ideale bestuurder om de uitdagingen voor de komende jaren aan te gaan.”

Ook de nieuwe bestuursvoorzitter, Wendy Bosboom, is blij met Eriks komst. “Met Erik heeft het ziekenhuis een bestuurder die in staat is verbinding te maken, binnen en buiten de organisatie. Iets wat we de komende jaren heel hard nodig hebben om te zorgen dat we echt de transformatie in de zorg kunnen realiseren samen met onze patiënten, medewerkers, zorgpartners, verzekeraars en andere partijen.”

Samen de schouders onder de uitdagingen



Het nieuwe bestuurslid Erik de Haan verheugt zich om weer terug te keren bij Ziekenhuis Rivierenland. Het ziekenhuis heeft een unieke positie in de regio en heeft de afgelopen jaren goede prestaties laten zien. Ook voor Ziekenhuis Rivierenland worden de uitdagingen, op onder meer de arbeidsmarkt, de komende jaren groter. “Ik kijk uit naar de hernieuwde kennismaking met mijn collega’s zowel binnen als buiten het ziekenhuis, om er samen met hen de schouders onder te zetten, de kansen te benutten en de ambities van het ziekenhuis waar te maken. Ik ben ervan overtuigd dat we hier met onze gezamenlijke energie en kwaliteiten in zullen slagen!”

