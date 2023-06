Bernhoven en Catharina Ziekenhuis intensiveren samenwerking



“Hoe optimaliseren we onze zorg en houden we zorg toegankelijk voor het groeiend aantal inwoners in onze regio?” Intensivering van de samenwerking tussen de ziekenhuizen Bernhoven in Uden en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven geeft hier antwoord op. In lijn met het landelijke Integraal Zorgakkoord tekenden de bestuurders van beide ziekenhuizen op donderdag 1 juni een overeenkomst waardoor ze hun samenwerking verstevigen.

Bernhoven en het Catharina Ziekenhuis gaan nauwer samenwerken op het gebied van zorginhoud en bedrijfsvoering. Dit is op donderdag 1 juni bekrachtigd door het tekenen van een intentieverklaring. De ziekenhuizen hebben dit na een uitgebreid adviestraject in beide organisaties besloten met als doel de patiëntenzorg en de bedrijfsvoering continue te blijven verbeteren. Het behouden van de eigen identiteit blijft belangrijk om het gevoel van verbondenheid en betrokkenheid van zowel medewerkers als patiënten te behouden. Bovendien vullen de ziekenhuizen elkaar goed aan in het zorgaanbod voor de regio. De samenwerking is gebaseerd op gelijkwaardigheid, er is geen sprake van een fusie. Op een aantal gebieden werken de beide ziekenhuizen naar volle tevredenheid al samen.

Groepsfoto: Simone Gielen (medisch directeur Bernhoven), Richard van der Linden (uroloog en bestuurslid Vereniging Medische Staf Bernhoven, Geranne Engwirda (Lid Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis), Freek Korver (Bestuurder Bernhoven), Viviane Dietz (Voorzitter Medische Staf Catharina Ziekenhuis)



Op zoek naar het beste voor patiënt en ziekenhuizen

De concrete inhoud van de samenwerking en de uitkomsten voor patiënten en medewerkers zijn nu nog niet bekend. Beide ziekenhuizen spreken met de intentieverklaring naar elkaar uit dat ze graag intensiever met elkaar willen samenwerken. Nu begint het onderzoek naar hoe die samenwerking er dan precies uit gaat zien en wat daarbij het beste is voor beide ziekenhuizen en de patiënten. Daarna worden de plannen getoetst op haalbaarheid. Dit jaar nemen de ziekenhuizen de tijd om elkaar nog beter te leren kennen en om te werken aan een toekomst die voor beide partijen, en met name voor de kwaliteit van het regionale zorgaanbod, gunstig is.

Bernhoven en het Catharina Ziekenhuis zijn verheugd over deze intensivering van de samenwerking en zien uit naar de mogelijkheden die dit met zich meebrengt voor patiënten en medewerkers in de regio.

Bron: Bernhoven