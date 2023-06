De nieuwe bestuursvoorzitter HagaZiekenhuis Peter van der Meer

Peter van der Meer is per 1 september de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van het HagaZiekenhuis. De ervaren bestuurder werkte de afgelopen 8 jaar in dezelfde functie in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Daarvoor was Peter van der Meer onder andere bestuurder in OLVG, Haaglanden Medisch Centrum en HagaZiekenhuis’ rechtsvoorganger Ziekenhuis Leyenburg. Het HagaZiekenhuis heeft sinds 1 maart dit jaar twee ziekenhuislocaties, HagaZiekenhuis Den Haag en HagaZiekenhuis Zoetermeer.

Voorzitter raad van toezicht Marleen Barth is blij met zijn komst: “Peter van der Meer heeft ruime ervaring als ziekenhuisbestuurder, waarvan vele jaren als voorzitter. Daarnaast kent hij de Haagse regio goed. Zijn verbindende kwaliteiten en open stijl van communiceren passen bij wat het HagaZiekenhuis nu nodig heeft. Zowel in het verbinden van de locaties in Den Haag en Zoetermeer na de fusie als naar het netwerk van zorgpartners. Met zijn visie op de kansen en uitdagingen voor het HagaZiekenhuis is hij de juiste persoon op de juiste plek.”

Peter van der Meer: “Ik kijk ernaar uit om de komende jaren mijn energie in te zetten voor dit mooie ziekenhuis. Het voelt voor mij als thuiskomen, 25 jaar geleden werkte ik in Ziekenhuis Leyenburg. Het is een mooi moment: de basis van de fusie is gelegd, nu gaat het er echt om samen één ziekenhuis te worden. Ik draag graag bij aan de verbinding tussen de twee locaties. Er is eerst stabiliteit nodig, dat schept ruimte om volop aandacht voor de patiënten en medewerkers te kunnen hebben.”

Peter van der Meer kijkt ernaar uit om samen met alle medewerkers en zorgpartners verder te bouwen aan toekomstgerichte zorg in Den Haag en Zoetermeer. “We moeten in de zorg keuzes maken. Ik vind duidelijkheid daarbij belangrijk: wat blijven we doen, wat doen we niet meer of gaan we anders of samen met anderen doen? Daar spelen innovatie en slimmer werken een belangrijke rol bij. Dat doen we met zorgpartners. Zoetermeer 2025 is hét voorbeeld van een netwerk dat echt werkt.”

Hoefsmit vertrekt per 1 juli



Norbert Hoefsmit, die sinds 2020 onder andere (medisch) directeur en voorzitter raad van bestuur op ad-interimbasis was, verlaat per 1 juli het ziekenhuis. De raad van toezicht waardeert de inzet van Hoefsmit, die de organisatie door de moeizame periode van de ontvlechting van de Reinier Haga Groep heeft geloodst.

Samenstelling raad van bestuur



Van 1 juli tot 1 september vervult Hans Turkesteen, lid raad van bestuur ad interim met de portefeuille Financiën en bedrijfsvoering, tijdelijk de rol van bestuursvoorzitter. Vanaf 1 september wordt het HagaZiekenhuis geleid door bestuursvoorzitter Peter van der Meer en financieel bestuurder a.i. Hans Turkesteen tot de resterende functies in de raad van bestuur zijn ingevuld.

Bron: HagaZiekenhuis