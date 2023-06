LangeLand Ziekenhuis heet voortaan HagaZiekenhuis Zoetermeer

Het ziekenhuis in Zoetermeer heeft een nieuwe naam. Vanaf vandaag stappen patiënten niet meer binnen in het LangeLand Ziekenhuis, maar in HagaZiekenhuis Zoetermeer. De nieuwe naam is een gevolg van de fusie tussen het HagaZiekenhuis en het voormalig LangeLand. Bestuursvoorzitter Norbert Hoefsmit onthulde donderdag 1 juni het nieuwe logo op de gevel van het ziekenhuis.

Ook op veel andere plekken is of wordt de naamswijziging zichtbaar voor patiënten. Bijvoorbeeld op posters, folders, brieven en verkeersborden. De LangeLand Huidkliniek aan de Europaweg in Zoetermeer verandert mee. Deze heet vanaf nu HagaZiekenhuis Huidkliniek.

Patiëntenzorg

De naamswijziging is een belangrijke stap binnen de fusie tussen de twee ziekenhuizen. Door de verdere eenwording wordt het eenvoudiger processen op elkaar aan te laten sluiten of te integreren. Dit merkt de patiënt uiteindelijk ook in de spreekkamer of aan het bed.

Met de twee locaties is het HagaZiekenhuis nu het grootste topklinische ziekenhuis in de regio. Op beide locaties bieden we zorg voor alle specialismen. In HagaZiekenhuis Zoetermeer kunnen patiënten nu en in de toekomst snel terecht voor behandelingen bij veelvoorkomende aandoeningen. Uiteraard met de persoonlijke aandacht die patiënten van ons gewend zijn. Voor specifieke onderzoeken of gespecialiseerde behandelingen wordt de patiënt verwezen naar HagaZiekenhuis Den Haag. In dat geval blijft de behandelaar uit Zoetermeer betrokken. We blijven investeren in topzorg, onderzoek, opleiden en innovatie.

Aantrekkelijke werkgever

In het HagaZiekenhuis werken ruim 6.000 medewerkers dag in dag uit aan de beste zorg voor onze patiënten. Er zijn volop doorgroeimogelijkheden voor onze ambitieuze zorgprofessionals. Zij kunnen kiezen voor de locatie die het beste bij hun past: het grotere ziekenhuis in Den Haag of kleinschaliger ziekenhuis in Zoetermeer.

Werken op beide locaties is ook mogelijk. Zo biedt de fusie medewerkers nieuwe mogelijkheden om een impuls te geven aan hun carrière. Dat geldt uiteraard ook voor nieuwe collega’s. Het HagaZiekenhuis is continu op zoek naar zorgprofessionals die zich willen blijven ontwikkelen en die mee willen bouwen aan de toekomst van ons topklinische ziekenhuis. Alle vacatures zijn te vinden op de website www.werkenbijhaga.nl.

Digitaal samen

Vanaf 1 juni kunnen patiënten en bezoekers terecht op één website: www.hagaziekenhuis.nl. Op deze website staat handige informatie over het ziekenhuis, de afdelingen en de bereikbaarheid. Ook is er toegang tot de digitale patiëntomgeving. De ontwikkelingen van beide ziekenhuizen zijn vanaf 1 juni op sociale media als Facebook, Instagram en LinkedIn te volgen op het account @hagaziekenhuis.

Nieuw gebouw

Het blijft niet bij een nieuwe naam. In Zoetermeer wordt de komende jaren een nieuw ziekenhuis gebouwd. Zoetermeer krijgt hiermee een toekomstgericht ziekenhuis dat klaar is voor de nieuwste ontwikkelingen in de zorg.

Bron: HagaZiekenhuis