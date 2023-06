Steeds maar het werk van collega’s overnemen zorgt voor een hoog ziekteverzuim

Werknemers zijn vaker en langer ziek, blijkt uit onderzoek van Nationale Nederlanden. Met name werkgerelateerde psychische klachten nemen toe. Dat zorgt voor langdurige uitval, maar maakt ook dat niet-zieke werknemers het steeds drukker krijgen.

Er zijn legio organisaties waar je extra waardering krijgt als je veel bijspringt, anderen uit de brand helpt en andermans taken op je neemt. Het wordt als normaal gezien dat je veel meer doet dan strikt genomen bij je functie hoort. Dan ben je een loyale en goede medewerker.

Zo ontstaan naast je formele opdracht ook allerlei informele opdrachten, die vaak onuitgesproken blijven, maar die er wel voor zorgen dat mensen continu druk ervaren.

Zeker in sectoren als de zorg waar het bestaansrecht van de organisatie ‘zorg’ is, zie je dit veel voorkomen. De medewerkers zorgen niet alleen voor de patiënten maar ook voor elkaar waarmee ze te veel geven.

Het exacte ziekteverzuimpercentage in de zorgsector kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals het land, de specifieke zorginstelling en het type zorgverlening. Helaas kan ik als AI-model geen real-time gegevens verstrekken, aangezien mijn kennis is bijgeschoold tot september 2021 en ik geen toegang heb tot actuele statistieken.

Het ziekteverzuimpercentage in de zorgsector kan echter relatief hoog zijn vanwege de fysieke en emotionele eisen die het werk met zich meebrengt. Uit onderzoeken blijkt dat het ziekteverzuim in de zorg vaak hoger is dan het gemiddelde in andere sectoren.

In Nederland bijvoorbeeld, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat het ziekteverzuim in de zorgsector in 2020 gemiddeld 6,7% was. Dit betekent dat werknemers in de zorg gemiddeld ongeveer 6,7% van hun werktijd afwezig waren als gevolg van ziekte. Het ziekteverzuim in de zorg was daarmee hoger dan het landelijke gemiddelde ziekteverzuim van 4,0% voor alle sectoren gecombineerd.

Het is belangrijk op te merken dat dit cijfers zijn van vóór de COVID-19-pandemie, die mogelijk invloed heeft gehad op het ziekteverzuim in de zorgsector. De pandemie heeft de werkomstandigheden en de belasting van het zorgpersoneel drastisch veranderd.

Een hoog ziekteverzuim is dus vaak een signaal dat er iets niet klopt in de cultuur van de organisatie. Het is te vanzelfsprekend geworden dat mensen, met de beste intenties, meer geven dan nodig. En dat is het probleem.

Voor een duurzame aanpak van het ziekteverzuim zul je dus breder moeten kijken dan het individuele geval en ook breder dan de mensen die uitvallen. Soms moet de hele, goedbedoelde, cultuur van de organisatie op de schop.

De gevolgen van ziekteverzuim in de zorgsector kunnen aanzienlijk zijn, zowel voor de werknemers zelf als voor de kwaliteit van zorg die wordt geleverd. Enkele belangrijke gevolgen zijn:

Personeelstekorten: Wanneer werknemers in de zorgsector afwezig zijn door ziekte, kan dit leiden tot personeelstekorten. Dit kan de werkdruk verhogen voor de overige personeelsleden, wat kan leiden tot vermoeidheid, stress en een hoger risico op fouten. Verhoogde werkdruk: Het compenseren van afwezige werknemers kan leiden tot een hogere werkdruk voor de rest van het personeel. Dit kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van zorg, omdat werknemers mogelijk niet voldoende tijd en middelen hebben om zorgvuldig te handelen. Verminderde patiëntveiligheid: Een hogere werkdruk en personeelstekorten als gevolg van ziekteverzuim kunnen de patiëntveiligheid in gevaar brengen. Werknemers kunnen vermoeid raken en meer kans hebben op fouten, wat kan leiden tot ongunstige gevolgen voor de patiënt. Kosten: Ziekteverzuim brengt financiële kosten

Bron: Charlotte van Asseldonk