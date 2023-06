Dutch Health Week 2023 van 13 tot en met 15 juni

Dutch Health Week 2024 van 8 tot en met 14 april

Dutch Health Week, het grootste festival voor gezondheid, zorg en life sciences, vindt in 2024 plaats van 8 tot en met 14 april. Dat maakt Koninklijke Jaarbeurs bekend met editie 2023 van 12 tot en met 17 juni nog in het vooruitzicht. Tijdens Dutch Health Week staan Jaarbeurs en de stad Utrecht bol van de evenementen voor burgers en professionals in de zorg en life sciences. Het gonst van seminars, netwerkbijeenkomsten en congressen.

“Ook in 2024 staat Jaarbeurs weer een week lang in het teken van toegankelijke zorg en gezondheid voor iedereen”, zegt Jeroen van Hooff, CEO Koninklijke Jaarbeurs. “Ik ben trots dat we samen met onder andere de gemeente Utrecht, FC Utrecht en Utrecht Marketing een inspirerend festival organiseren waar hoogwaardige innovaties gepresenteerd worden en de nieuwste kennis en inzichten worden gedeeld. Nieuw in 2024 is dat de beurs Zorgtotaal zich splitst in twee nieuwe zorgtitels, Zorg & Food en Zorg & Facility. Deze splitsing geeft de zorgprofessional meer duidelijk over het aanbod op de beurs, het content programma en de innovaties die getoond worden. Dutch Health Week 2023 hebben we nog voor de boeg, maar ik zie nu al uit naar de uitbreiding in 2024.”

Utrecht, Heart of Health

“Utrecht positioneert zich nationaal en internationaal sterk als dé regio van gezondheid. Een evenement als de Dutch Health Week past daar naadloos in. We zien dat steeds meer partners zich aan deze week verbinden door evenementen in deze week te organiseren in de stad en zelfs daarbuiten. Zo ontstaat een terugkerend, breed gezondheidsfestival in Utrecht waar tienduizenden mensen inspiratie en plezier vinden. We zien de kracht daarvan juist in de groeiende mix van programmering voor en door zorgprofessionals, bewoners, innovatieve bedrijven, kunstenaars en sportverenigingen. Dat juichen we van harte toe en dat zullen we blijven steunen”, aldus wethouder Eva Oosters (Evenementen).

“Utrecht is dé aangewezen plek voor de Dutch Health Week”, vult directeur Cor Jansen van Utrecht Marketing aan. “Gedurende een week komen ruim vijftienduizend zorgprofessionals bij elkaar om kennis te delen met als doel om voor iedereen een gezondere en meer duurzame wereld te creëren, Dit biedt een enorme kans voor de regio om de positie van Utrecht als ‘Heart of Health’ te versterken. Dutch Health Week verbindt zorgprofessionals met innovatie gedreven bedrijven en kennisinstellingen van wereldklasse. Ik ben ervan overtuigd dat we op deze manier de duurzame transformatie van de zorg kunnen versnellen.”

Dutch Health Week, foto: Michiel Ton

Dutch Health Week 2023

Van 12 t/m 17 juni 2023 is Utrecht een week lang dé plek waar zo’n vijftienduizend zorgprofessionals deelnemen aan twintig zorgevents. Dutch Health Week is daarmee in Nederland het grootste evenement voor de gezondheidszorg in 2023.

Dutch Health Week is een initiatief van Jaarbeurs, die hierin nauw samenwerkt met de gemeente Utrecht, Utrecht Marketing, ROM Utrecht Region, Traiectum Sportcampus, FC Utrecht en tal van andere partijen. Dutch Health Hub stelt het programma samen.

Zorg & ICT, het grootste health tech event van Nederland, is partner van Dutch Health Week 2023 en vindt op 13, 14 en 15 juni 2023 plaats in Jaarbeurs.

Bron: Jaarbeurs Utrecht