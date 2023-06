Documentaire Mijn bloed beïnvloedt creëert bewustzijn rond sikkelcelziekte

Gratis te zien, 3 juli, 19.00 uur, Kinepolis Jaarbeurs Utrecht & Cinerama Rotterdam

Het Sikkelcelfonds, Sanquin, Kinepolis en de Rotterdamse documentairemakers Eden Goedhuys en Maxime Miedema slaan de handen ineen. Met twee gratis vertoningen van de ingrijpende documentaire Mijn bloed beïnvloedt willen ze meer bewustzijn creëren rond sikkelcelziekte en het belang van meer onderzoek en bloeddonatie benadrukken. Wereldwijd ziin er zo’n 9 miljoen mensen die aan deze erfelijke bloedziekte lijden. Toch is sikkelcelziekte bij de meeste mensen, ook in Nederland, onbekend. De ziekte komt vooral voor bij zwarte mensen en mensen van kleur, en dat is mogelijk de reden dat de ziekte minder aandacht krijgt. Daar hopen de betrokken partijen op deze manier verandering in te brengen.

Mijn bloed beïnvloedt



In de documentaire Mijn bloed beïnvloedt komen Nederlandse patiënten en familieleden van sikkelcelziekte aan het woord. De film belicht thema’s die voor hen van grote invloed zijn. Dat zijn bijvoorbeeld ouderschap, de dood, de hoop op een eventuele genezing door stamceldonatie en de noodzaak dat er meer bewustzijn komt rond ziekte. Dr. Marjon Cnossen, kinderarts-hematoloog in het Erasmus UMC en voorzitter van het Sikkelcelfonds zegt in de film: “Ik denk dat we als maatschappij minder aandacht hebben voor ziektes die specifiek horen bij mensen van kleur. Dat moet veranderen. Er moet meer gelijkheid komen in de zorg en meer gelijkheid in het onderzoek doen naar betere behandeling en genezing. Daar moeten we aan werken met elkaar”.

Te pijnlijk om niet te kennen



Bij sikkelcelziekte heeft de rode bloedcel een vorm van een halve maan (sikkel) in plaats van een donut. Sikkelcellen hebben een kortere levensduur waardoor ernstige bloedarmoede ontstaat. Ook verstoppen de cellen de bloedvaten, doordat ze in elkaar haken en vast komen te zitten. Dit veroorzaakt gebrek aan zuurstof in de weefsels, met schade aan alle organen tot gevolg. Mensen met sikkelcelziekte zijn hun hele leven vermoeid en hebben regelmatig extreme pijnaanvallen. Vaak zijn ziekenhuisopnames noodzakelijk met in ernstige gevallen bloedtransfusies. Vooralsnog is de ziekte nauwelijks, en sowieso alleen in uitzonderlijke gevallen, te genezen. Mensen met sikkelcelziekte sterven in Nederland gemiddeld 30 jaar eerder dan gezonde mensen. Van de 300.000 kinderen die wereldwijd met sikkelcelziekte worden geboren, worden veel zonder medische zorg niet ouder dan 5 jaar. De ziekte is erfelijk. Als beide ouders drager zijn, is bij ieder kind de kans 25% dat het sikkelcelziekte heeft. In Nederland komt dragerschap voor bij één op de zeven mensen uit Suriname, het Caribisch gebied, Centraal Afrika, Marokko, Turkije en Syrië.

Behoefte aan geld en bloeddonors



Onbekend maakt onbemind. Het is dan ook nog steeds enorm moeilijk om geld te vinden voor onderzoek naar sikkelcelziekte. Dat is de reden dat vijf jaar geleden het Sikkelcelfonds is opgericht. Het doel van de stichting is het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar betere behandeling, zorg en uiteindelijk genezing. De afgelopen jaren heeft het Sikkelcelfonds in totaal elf subsidies toegekend aan researchprojecten met een totaal van €750.000,-.

Naast geld is er ook een grote vraag naar passende bloeddonors. Bloedtransfusies worden gegeven als de bloedarmoede op een levensbedreigend niveau komt of om ernstige complicaties te voorkomen. Er is grote behoefte aan bloed afkomstig van zwarte mensen en mensen van kleur om een goede match te maken voor de bloedtransfusies die binnen deze groep nodig zijn. Sanquin Bloedbank zoekt dus diversiteit in bloed om iedere ontvanger van passend bloed te kunnen voorzien.

Met Mijn bloed beïnvloedt hopen de makers mensen aan te sporen bij te dragen in de vorm van geld, bloed of aandacht en zo samen meer bewustzijn te creëren rond een ziekte die te pijnlijk is om niet te kennen. De documentaire is op 3 juli om 19.00 uur gratis te zien in Kinepolis Jaarbeurs Utrecht en Cinerama Rotterdam. Mensen die de film willen zien, kunnen zonder reservering naar de betreffende bioscoop gaan.

Whitney Wijngaard. Eén van de patiënten uit Mijn bloed beïnvloedt

Over de makers



Makers Eden Goedhuys en Maxime Miedema zijn beste vriendinnen die, na hun eerste mini-documentaire Roti Stamppot, hun passie hebben gevonden in het maken van documentaires als regisseursduo. Eden is afgestudeerd van de studie Creative aan de Hogeschool van Amsterdam en Maxime van Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht. Naast een gedeelde liefde voor film en media, vullen de beginnende documentairemakers elkaar goed aan. Waar Eden zich meer focust op het audiovisuele, is Maxime er voor het schrijven en interviewen.

Over het Sikkelcelfonds



Het Sikkelcelfonds is in 2017 opgericht met als doel wetenschappelijk onderzoek naar sikkelcelziekte te financieren. Met o.a. nijntje als ambassadeur creëert het Sikkelcelfonds meer aandacht voor deze onbekende erfelijke bloedziekte waarmee wereldwijd 300.000 kinderen per jaar geboren worden. Zonder behandeling worden zij niet ouder dan 5 jaar. Het Sikkelcelfonds werft gelden waardoor baanbrekend onderzoek naar een betere behandeling en uiteindelijk ook genezing mogelijk wordt.