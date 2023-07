Fraude niet exclusief gekoppeld is aan het PGB) in de WLZ

Het is positief dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een position paper heeft geschreven om ervoor te zorgen dat zorgkantoren frauduleuze zorgaanbieders kunnen weren. Maar het is belangrijk om te erkennen dat fraude niet exclusief gekoppeld is aan het persoonsgebonden budget (PGB) in de zorg. In het systeem van Zorg in Natura is er zeker ook fraude, maar daar is nog steeds veel minder aandacht voor.

De constatering van de NZa dat zorgaanbieders gemakkelijk de markt kunnen betreden als PGB-zorgaanbieder, zelfs na eerdere problemen zoals faillissement, strafrechtelijke vervolging of financiële problemen, is zorgwekkend. Het ontbreken van doorzettingsmacht bij zorgkantoren om te bepalen welke PGB-zorgaanbieders worden toegestaan, dwingt hen om budgethouders te adviseren om zich tot andere zorgaanbieders te wenden of de PGB-aanvraag af te wijzen.

Het feit dat afwijzing van een PGB via de Wet langdurige zorg nu zelden voorkomt, zoals de NZa constateert, is een zorgelijke situatie die moet veranderen. Het is bemoedigend dat de NZa zelfkritisch is en erkent dat ze haar positie als toezichthouder op het gebied van fraudezaken steviger moet neerzetten. Toch worden PGB’s ook nog veel te vaak door het zorgkantoor verstrekt aan niet PGB-vaardige naasten en budgethouders.

Het is van cruciaal belang dat er een eerlijk en effectief controlesysteem is om fraude in de zorg te voorkomen, ongeacht of het gaat om PGB of Zorg in Natura. Het is positief dat de NZa stappen onderneemt om deze kwesties aan te pakken. Het is van belang dat de meeste aandacht niet uitsluitend gericht is op het PGB-systeem, maar dat ook andere vormen van fraude in de zorg serieus worden genomen en aangepakt. Alleen op die manier kunnen we een eerlijke en kwalitatief hoogwaardige zorgsector waarborgen.