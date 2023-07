Visma en ZorgDomein slaan handen ineen om digitalisering in de zorg te versnellen

Vanaf 1 juli 2023 sluit Visma zich als nieuwe aandeelhouder aan bij ZorgDomein, het zorgplatform dat dagelijks door ruim 100.000 zorgprofessionals en 6.800 zorginstellingen wordt gebruikt voor het vinden, regelen en aanbieden van zorg. De huidige aandeelhouders Rabo Investments en de oprichter Walter Balestra blijven participeren. Visma is Europees leider in softwareoplossingen die complexe processen vereenvoudigen en automatiseren. Hierdoor kan Visma ZorgDomein helpen met de benodigde verdere digitalisering van de zorg.



Meer mensen ondersteunen met digitale oplossingen

Het zorgveld staat voor grote uitdagingen. Om de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden, zullen zorgprofessionals elke dag slimmer moeten werken. ZorgDomein ondersteunt dit proces al 23 jaar met de inzet van succesvolle digitale oplossingen. Het brede platform biedt zorgprofessionals niet alleen de mogelijkheid digitaal te verwijzen en diagnostiek aan te vragen, maar ook capaciteitsinzage, transmurale overdracht en consultatie voor betere samenwerking en afstemming met zorgverleners. Met de ervaring en ondersteuning van Visma kan ZorgDomein haar innovatiekracht vergroten. De vraag van klanten en gebruikers naar nieuwe relevante digitale toepassingen op het zorgplatform kan hiermee versneld worden ingevuld. Deze toepassingen sluiten ook aan bij het Integraal Zorgakkoord.

Blijven innoveren voor uitdagingen in de zorg

Dick Gorris, algemeen directeur ZorgDomein: “Platformontwikkeling, zeker in de zorg, kost geld. Denk alleen al aan basiszaken als een betrouwbare infrastructuur, onderhoud, security, privacy en hosting. Juist gezien de grote uitdagingen die de zorg kent, moeten we blijven innoveren met nieuwe digitale oplossingen die zorgprofessionals meer aandacht en tijd geven voor de patiënt. Visma is een fantastische partner, omdat zij veel expertise, een grote slagkracht en goede gedeelde diensten binnen de groep heeft. Samen kunnen we beter bijdragen aan goede en toegankelijke zorg. Dit blijven we doen op een maatschappelijke verantwoordelijke manier via onze guiding principles, waaronder onafhankelijkheid en objectiviteit. Kortom, Visma is voor ons én de zorg in Nederland de juiste partner.”

Met ZorgDomein zet Visma belangrijke stap in zorgambitie

Visma bedient mensen en bedrijven succesvol in diverse sectoren. Ook in de zorgsector streeft Visma ernaar centraal aanwezig te zijn met digitale oplossingen die complexe materie eenvoudig maakt voor de hele keten. “Doorslaggevend in onze keuze is het bewezen vermogen van ZorgDomein om verschillende zorginstellingen, zorgprofessionals, leveranciers en patiënten met elkaar te verbinden en te voorzien van innovatieve toepassingen die dagelijks gebruikt worden. Visma ondersteunt ZorgDomein hierin graag voor de langere termijn en we willen onze expertise toevoegen voor verdere versnelling van de digitalisering in de zorg”, aldus Linda Emmery, Director People & Culture Visma Benelux.

