UNICEF: wereldwijd herstel vaccinatiegraad, maar Nederland blijft achter

Gisteren

gepubliceerde cijfers van UNICEF en de WHO laten veelbelovende tekenen van herstel zien van het aantal vaccinaties dat wereldwijd wordt gegeven. In Nederland is echter een daling te zien van het aantal kinderen dat vaccinaties krijgt.

Volgens gegevens van UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kregen in 2022 meer kinderen vaccinaties dan in het jaar ervoor. Misten in 2022 wereldwijd 20,5 miljoen kinderen een of meer vaccinaties uit het standaard vaccinatieprogramma, het jaar ervoor was dat nog 24,4 miljoen. Toch zit het nog niet op het niveau van voor de coronapandemie en stijgt het herstel niet in alle landen.

Vaccinatiegraad

In Nederland is het aantal kinderen dat een DTP-vaccinatie krijgt (de marker voor het meten van de vaccinatiegraad) gedaald ten opzichte van de periode vóór de coronapandemie. Ook bij alle andere standaard vaccinaties is in Nederland een daling te zien.

“Dit is een ernstige waarschuwing”, zegt Sacha Bökkerink, hoofd programma’s bij UNICEF Nederland. “Het herstel van de vaccinatiegraad vindt niet in alle landen plaats, het vertrouwen in vaccins is afgenomen, en zolang landen de hiaten in hun vaccinatieprogramma’s niet herstellen, lopen kinderen risico’s.”

AANBEVELINGEN

Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie moeten landen meer doen om kinderen die hun vaccinatie hebben gemist, in te laten halen. Tegelijkertijd moeten de vaccinatiediensten worden hersteld en verbeterd zodat meer kinderen een vaccinatie kunnen krijgen, en moet er meer worden gedaan om het vertrouwen in vaccins te vergroten.

TOELICHTING

Van de 73 landen die tijdens de pandemie een aanzienlijke daling van de vaccinatiegraad kenden, zijn er 15 hersteld tot het niveau van vóór de pandemie, 24 zijn op weg naar herstel en, het meest zorgwekkend, 34 zijn gestagneerd of blijven achteruitgaan.

Landen die vóór de coronapandemie al een hogere vaccinatiedekkingsgraad hadden, zijn de afgelopen jaren beter in staat geweest om te herstellen, zo blijkt uit gegevens. Zuid-Azië heeft bijvoorbeeld een sneller en robuuster herstel laten zien dan regio’s die voor de pandemie al te maken hadden met dalingen in de vaccinatiegraad, zoals Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

De Afrikaanse regio, die eveneens achterblijft in herstel, staat voor een extra uitdaging. Met een toenemend aantal kinderen moeten deze landen hun vaccinatieprogramma’s elk jaar opschalen om de benodigde dekkingsgraden te blijven behouden.

Het vaccin tegen difterie, tetanus en kinkhoest (DTP) wordt gebruikt als de wereldwijde marker voor de vaccinatiegraad. Een vergelijking over de jaren heen laat het volgende zien:

UNICEF