Mantelzorgers nemen in de zomer noodgedwongen taken van de zorg over

Er wordt structureel minder zorg geleverd dan is afgesproken­­­

De komende zomer wordt de zorg afgeschaald doordat het schaarse personeel op vakantie gaat. Verschil met eerder onderzoek uit 2019 is dat de zorg dit jaar ook buiten de vakantie wordt afgeschaald. Dit betekent dat er structureel minder zorg wordt geleverd dan is afgesproken in de afgegeven indicatie. Deze ontwikkeling zorgt voor extra druk, meer ongerustheid en minder vakantie voor de mantelzorger, blijkt uit het Nationaal Mantelzorgpanel van MantelzorgNL.

Dat er (structureel) minder professionele zorg voor handen is, blijkt in alle drie de zorgwetten te spelen. Zowel bij de thuiszorg (Zvw), bij begeleiding en huishoudelijke hulp (Wmo) als bij zorg in het verpleeghuis (Wlz) wordt mantelzorgers gevraagd of zij extra kunnen bijspringen. Het percentage mantelzorgers dat zich ook buiten de vakantieperiode genoodzaakt voelt om zich extra in te zetten voor hun naaste, is gestegen van 48% in 2019 naar 65% in 2023.

Geen vakantie

Het minder ontvangen van zorg heeft direct gevolg voor de mantelzorger. De mantelzorger voorziet dat hij of zij zelf meer zal moeten doen (87%) en ook de ongerustheid over hoe het gaat met de zorgvrager neem toe, vooral bij mantelzorgers van naasten die zelfstandig wonen (68%). Voor een kwart betekent het ook dat de mantelzorger zelf niet op vakantie kan.

Esther Hendriks, bestuurder MantelzorgNL: ‘We moeten niet vergeten dat de professionele zorg pas in beeld komt als de mantelzorger al gemiddeld 5 jaar zelf aan het zorgen is. Op het moment dat het niet meer lukt met behulp van het eigen netwerk wordt zorg ingeschakeld ter verlichting van de mantelzorger. Nu zijn we dus op een punt beland dat de mantelzorger het weer terugpakt ter verlichting van het zorgpersoneel. Simpelweg omdat er niemand anders is en de mantelzorger zijn naaste niet in de steek wil laten. Dit werkt overbelasting alleen maar verder in de hand waarbij opname vaak nog de enige mogelijkheid is. En dat doet de druk op de professionele zorg alleen maar toenemen.’

Nationaal Mantelzorgpanel

In juni 2023 is een vragenlijst uitgezet onder het Nationaal Mantelzorgpanel met als onderwerp ‘Personeelstekort in thuiszorg 2023’. De peiling werd ingevuld door 488 respondenten. Met het Nationaal Mantelzorgpanel wil MantelzorgNL behoeften en meningen van mantelzorgers over actuele vraagstukken in kaart brengen. Het panel wordt meerdere keren per jaar bevraagd. Voor de uitkomsten van dit panel en de resultaten van eerdere peilingen verwijzen wij naar:

www.mantelzorg.nl/resultaten-nationaal-mantelzorgpanel

MantelzorgNL

MantelzorgNL, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers richt zich samen met haar ruim 400 regionale en lokale lidorganisaties op ondersteuning van, voor en met mantelzorgers (www.mantelzorg.nl).

De feiten over mantelzorg

Wat is mantelzorg:

alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving

· 1 op de 3 Nederlanders (16+) gaven in 2016 mantelzorg (circa 4,4 miljoen mantelzorgers)

· 750.000 mantelzorgers geven zowel langdurig (meer dan 3 maanden) als intensief (meer dan 8 uur per week) hulp

· 8,6% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast (380.000 mantelzorgers)

· Ongeveer vijf of op de zes mantelzorgers geniet van de leuke momenten van het zorgen

· 1 op de 4 werknemers combineert betaald werk met mantelzorg

Bron: MantelzorgNL