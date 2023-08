Ikazia Ziekenhuis gebruikt BeterDichtbij app op alle poliklinieken

Alle patiënten van het Ikazia Ziekenhuis kunnen sinds kort gemakkelijk digitaal contact opnemen met hun arts of zorgverlener op de poli via de BeterDichtbij app. “Contact maken via deze app is heel laagdrempelig. Dat horen en zien we nu al terug van onze patiënten. Tegelijkertijd geeft het zorgverleners meer grip op hun tijd,” vertelt Liesbeth ten Velde, manager poliklinieken in Ikazia.

Digitalisering poliprocessen

De brede beschikbaarheid van BeterDichtbij helpt bij de digitalisering van de poliprocessen. Digitalisering maakt de zorg in Ikazia duidelijker, duurzamer en efficiënter. Vroeger werd voor iedere afspraak bijvoorbeeld een brief verstuurd. Nu verloopt dit eenvoudig via e-mail en het patiëntenportaal. Alle patiënten wordt, bij de start van een behandeling op de polikliniek, de BeterDichtbij-app aangeboden. Dat past bij de persoonsgerichte zorg waar het Rotterdamse ziekenhuis om bekendstaat. Passend voor iedere patiënt. Digitaal als het kan, fysiek als het moet.

Verandertraject, samen met zorgverleners

“Het ziekenhuis heeft een grote slagkracht laten zien door BeterDichtbij voor alle patiënten op de poliklinieken aan te bieden. Het is een intensief traject om alle processen zo zorgvuldig en duurzaam aan te passen, samen met zorgverleners. Dat heeft het Ikazia Ziekenhuis knap gedaan,” aldus Sander Bijl, operationeel directeur van BeterDichtbij. “We zijn er trots op dat ze zo voluit gekozen hebben voor BeterDichtbij voor iedereen.”

Patiënten omarmen digitaal contact

De patiënten van het Ikazia Ziekenhuis zijn, net als de zorgverleners, enthousiast over BeterDichtbij. Na een uitnodiging van de arts of verpleegkundige, besluit maar liefst 60 tot 70 procent van de patiënten de app te gebruiken. Liesbeth ten Velde licht toe: “Patiënten kunnen via de app met hun zorgverlener in contact komen, zonder te bellen voor een afspraak of naar het ziekenhuis te gaan. Het digitaal contact is daarmee een vervanging voor het bellen naar de poli. We zien al dat consulten soms verplaatst of zelfs geannuleerd kunnen worden, omdat digitaal al genoeg gecommuniceerd. Zo kunnen patiënten en zorgverleners samen de zorg nog beter afstemmen op wat echt nodig is.”

Landelijke inzet BeterDichtbij

BeterDichtbij wordt als landelijk communicatieplatform momenteel door meer dan 45 ziekenhuizen en zorgorganisaties ingezet. Steeds meer ziekenhuizen kiezen voor brede inzet van digitaal contact, zoals recent ook Franciscus Gasthuis en Vlietland (Rotterdam en Schiedam), Zaans Medisch Centrum (Zaandam) en het Diakonessenhuis (Utrecht). Ook de thuiszorg en revalidatiecentra zetten BeterDichtbij op steeds meer plekken in.

Bron: Ikazia Ziekenhuis