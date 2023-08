Baby’s hebben geen gebruiksaanwijzing en toch lijkt iedereen ernaar op zoek te zijn

Het compleet nieuwe Wat baby’s nodig hebben komt op 4 augustus 2023 uit: het boek dat eigenlijk niet geschreven had hoeven worden, ware het niet dat de moeder van tegenwoordig bijna afhankelijk lijkt te zijn geworden van haar omgeving, om haar te vertellen hoe het hoort en moet.

Van het oorspronkelijke boek, dat in 2019 in Nederland en Vlaanderen werd uitgegeven, zijn inmiddels meer dan 10.000 exemplaren verkocht. En er is goed nieuws: vanaf 4 augustus 2023 is de langverwachte 2.0 versie van Wat baby’s nodig hebben verkrijgbaar. Deze bevat niet alleen bijgewerkte inhoud, maar ook een schat aan nieuwe informatie en tal van extra hoofdstukken. Vele experts, zoals Ad Vingerhoets (de huilprofessor), Nienke Gottenbos (De Poepdokter), Nina Mouton (Zelfzorg is het begin van alles) en Eva Bronsveld (Temperamentvolle kinderen), hebben daarnaast ook hun bijdrage geleverd, waardoor het werk nog bredere kennis en diversiteit biedt.

Het is nogal wat, moeder worden in deze tijd. We zien dat moeders tegenwoordig onzekerder zijn dan vroeger. En dat is best vreemd, want wie brengt er nu eigenlijk de meeste tijd door met haar baby? Waarom vertrouwen de moeders van tegenwoordig zo blind op de adviezen uit de maatschappij als het om hun eigen baby gaat? En waarom wordt wetenschappelijk onderzoek, dat herhaaldelijk het tegenovergestelde aantoont, aan de kant geschoven? En eigenlijk nog gekker: waarom wordt het eigen moederinstinct genegeerd en overboord gegooid zodra ‘de massa’ zegt dat het anders hoort?

Dit boek barst uit zijn voegen van goed onderbouwde onderzoeken die aantonen dat het moederinstinct een ingenieus systeem is, dat ervoor zorgt dat een moeder (met een aantal hulpouders) uitstekend in staat is haar baby zich optimaal te laten ontwikkelen.

Wanneer moeders problemen ervaren, zoeken zij veelal hun heil in allerlei boeken, trainingen en op Google. Er is echter een cruciaal aspect dat schrijvers en experts vaak over het hoofd zien, namelijk: baby’s hebben haast nooit zelf problemen, het is doorgaans de maatschappij die een probleem met de baby heeft.

In het langverwachte nieuwe Wat baby’s nodig hebben, geschreven door Melanie Visscher, wordt een compleet andere invalshoek belicht: die van de baby zelf. Wat heeft een baby echt nodig om zich in zijn volle potentieel te ontwikkelen?

Daarnaast worden verrassende feiten over baby’s en moeders onthuld. Visscher maakt korte metten met heersende opvoedstijlen die vaak gebaseerd zijn op tradities en externe adviezen. Het boek ontkracht op heldere wijze ook populaire opvattingen, zoals het idee dat je een baby kunt verwennen, of dat het laten huilen van een baby effectief is.

Info over de auteur:



Melanie Visscher, de auteur van Wat baby’s nodig hebben, is een geliefd expert en spreker op het gebied van moederschap en babyontwikkeling. Ze heeft haar kennis en ervaring gebundeld in dit boek, dat ouders helpt om hun baby’s te begrijpen en te ondersteunen in hun ontwikkeling. Je kunt haar vinden op oerzacht.nl en op Instagram @_melanievisscher_

Info over het boek:

Auteur(s) : Melanie Visscher

Uitgeverij: Oerzacht

ISBN : 9789083348148

Taal : Nederlands

Uitvoering : Hardcover

Aantal pagina’s : 320

Vanaf eind juli 2023 beschikbaar in alle fysieke en online boekhandels van Nederland en Vlaanderen.