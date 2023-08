Toegankelijkheid van de zorg belangrijk thema bij verkiezingen

Zorg op afstand leidend in zorgtransformatie

Momenteel werken de landelijke politieke partijen aan het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023. Het toegankelijk houden van zorg gaat daar een belangrijke rol in spelen. Medisch servicecentrum NAAST-ZCN laat nu al zien hoe zorg met behulp van technologie en intensieve samenwerking toegankelijk, kwalitatief hoogwaardig en warm blijft.

De komende jaren neemt het personeelstekort in de zorg nog meer toe. Rond de top van de vergrijzing in 2040 ontstaat er een levensgroot tekort in ‘handen aan het bed’. 1 op de 3 mensen zou dan in de zorg moeten werken, een utopie. Terwijl iedere burger in Nederland nu en in de toekomst wil kunnen rekenen op de zorg die nodig is.

Inzet voor de verkiezingen

Het is van groot belang dat we de best mogelijke, toegankelijke en betaalbare zorg blijven bieden aan mensen die zorg nodig hebben. Dat betekent dat we nú in actie moeten komen. Want het moet anders en het kán anders. Zorg op afstand is dé oplossing om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Als het grootste medisch servicecentrum van Nederland vormt NAAST-ZCN met meer dan 30 jaar ervaring het blijvende bewijs dat zorg op afstand leidend is in de zorgtransformatie in heel Nederland.

De juiste keuzes

Het is mogelijk om nog veel meer handen aan het bed realiseren als politiek de juiste keuzes worden gemaakt:

Kies voor schaal en voorkom versnippering

Vereenvoudig de financiering

Vereenvoudig data-uitwisseling in de zorg

Zorg op afstand, altijd dichtbij

NAAST-ZCN is er trots op om voorop te lopen in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van domotica, digitale zorg thuis en thuismeten en -monitoren, zowel binnen de care als cure. Met heel zorgend Nederland werken de 240 zorgprofessionals vanuit locaties in Beilen, Varsseveld en Veldhoven aan de beste zorg voor alle inwoners in Nederland.

Bron: NAAST-ZCN