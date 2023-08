Het is een feit; feestjes zijn gezond!

Om meteen maar met de deur in huis te vallen; het ligt er natuurlijk wel aan wát voor feestje! Maar over het algemeen genomen kunnen we wel zeggen dat een feestje gezond is. Uit steeds meer onderzoeken komt namelijk naar voren dat sociaal contact de gezondheid feitelijk bevordert. Sommige onderzoeken stellen zelfs dat het gezonder is dan sporten. Dat laatste is lastig te bevestigen, laten we zeggen dat wanneer je beide combineert je helemaal top bezig bent. Maar door lockdowns en thuiswerken is meer en meer gebleken dat sociaal contact voor het welzijn van een mens heel belangrijk is. We zijn tenslotte -of we nu willen of niet- groepsdieren. Dus af en toe een feestje geven is dan ook een goed idee. Hoe je dit doet op een verantwoorde manier? Lees snel verder.

Waar is dat feestje?

We kennen allemaal wel die mensen die een perfect feestje kunnen geven. Zij hebben een aantal trucs die ze dan vaak toepassen. Zo is er altijd volop eten en drinken, maar wel op een gezellige manier. Om het een beetje verantwoord te houden is het goed om alcoholische drankjes af te wisselen met zelfgemaakte vruchtensappen en punch. Ook het aanbod aan 0,0% alcoholische dranken is toegenomen. Zorg dat deze ook aanwezig zijn. Op een goed feestje zijn natuurlijk ook snacks verkrijgbaar. Zorg dat er verantwoorde hapjes zijn zoals gevulde wraps, maar uiteraard mag een bitterbal ook niet ontbreken. Geef je vaak een feestje? Dan kan een frituurpan voor horeca kopen een goed idee zijn.

Vermaak

Naast eten en drinken is het leuk wanneer er op een feestje iets te doen is. Zorg voor een leuke vorm van entertainment, zeker wanneer niet alle mensen elkaar al kennen kan dit een enorme ijsbreker zijn. Ga voor oud-Hollandse spelletjes of een pubquiz, vaak loopt het feest wel los na een eerste activiteit. Ook een thema kiezen kan voor een gevoel van saamhorigheid zorgen. Denk hier vooraf over na, dit komt je ten tijde van het feest zelf ten goede.

Kortom, over een goed feest is vooraf nagedacht. Wat ook helpt is om een concreet einde van het feest te creëren. Noem in de uitnodiging ook een eindtijd, je zult zien dat gasten dit ook fijn vinden en dan met een fijn gevoel huiswaarts keren. Hiermee versterk je het ‘gezonde’ effect van het feestje en voorkom je dat er te veel alcohol wordt genuttigd en mensen juist ongezonde dingen gaan doen. Er is een tijd van komen en van gaan. Veel plezier!