Kinderen moeten toegang houden tot sport, ook wanneer kosten steeds hoger worden

Voor het tweede jaar op rij vragen meer ouders vergoedingen voor zaken als schoolspullen, sport en zwemles. Steeds meer gezinnen kampen met geldzorgen en kloppen aan bij fondsen voor steun. Kinderen moeten toegang houden tot sport- en beweegactiviteiten, omdat dit belangrijk is voor hun ontwikkeling: zowel fysiek, mentaal als sociaal.

Uit onderzoek blijkt dat sport en bewegen voor kinderen van groot belang is voor hun fysieke, mentale en sociale gezondheid en een goede ontwikkeling. Sport en bewegen op jonge leeftijd is een belangrijke voorspeller voor de sport- en beweegdeelname op latere leeftijd. Als kinderen op jonge leeftijd geen kennis maken met sport, is de kans groot dat ze later ook niet of minder sporten en bewegen dan leeftijdsgenoten die wel van jongs af aan in aanraking komen met sport. Bovendien hangt het ook samen met de gezondheid van kinderen nu en op volwassen leeftijd.

Daarnaast is de sociale participatie voor kinderen belangrijk. Sport en bewegen brengt hen nog veel meer dan alleen gezondheidsvoordelen. Denk hierbij ook aan meer zelfvertrouwen, afleiding van de thuissituatie, aanleren van sociale vaardigheden en het maken van nieuwe vrienden. Zeker het vergroten van het sociale netwerk is belangrijk bij kinderen uit gezinnen met geldzorgen, zij geven vaak aan dat het heel prettig is om een steunfiguur of rolmodel te hebben buiten het gezin (bijvoorbeeld een buurtsportcoach of sporttrainer).

Dat ouders fondsen, zoals het Jeugdfonds Sport & Cultuur, beter weten te vinden, zorgt ervoor dat er meer kinderen de mogelijkheid hebben om te sporten en bewegen. En daardoor de positieve effecten van sport en bewegen kunnen ervaren.

Jamilla Vervoort, specialist Meedoen door sport en bewegen, Kenniscentrum Sport & Bewegen.