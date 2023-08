Versnipperd zorgbeleid zet streep door zelfredzaamheid hulpbehoevenden

Door de snelle vergrijzing komt er een grotere vraag naar hulpmiddelen op ons af. Daardoor dreigt de zelfredzaamheid van een groeiende groep hulpbehoevenden in gevaar te komen en komt de zorg verder onder druk te staan. Jop Pollmann, CEO van zorghulpmiddelenverstrekker Medux, luidt de noodklok. ‘Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten moeten er alles aan doen, om toegang tot hulpmiddelen te vereenvoudigen en administratieve lasten maximaal te beperken. Gebeurt dit niet, dan is een zorginfarct zeer dichtbij.

Pollmann: ‘In 2038 zien we een verdubbeling van de vergrijzing ten opzichte van de aantallen nu. De vraag naar rollators, elektrische rolstoelen, hoog-laag bedden en hulpmiddelen voor palliatieve zorg neemt hierdoor toe. We zien ook dat het aantal medewerkers dat nodig is om de aanvragen te verwerken en de hulpmiddelen te leveren en onderhouden, niet in dezelfde mate meegroeit. Als we hier niet tijdig op anticiperen, patiënten en andere hulpbehoevenden in de toekomst terugvallen op “alternatieve hulpmiddelen”, familie en vrienden of langer in zorginstellingen verblijven. Daarom moet er binnen de zorgsector snel paal en perk worden gesteld aan de grote versnippering van contractvormen en vergoedingsvoorwaarden, bijvoorbeeld van zorgverzekeraars. Pollmann: ‘Wij hebben te maken met zeven elkaar beconcurrerende zorgverzekeraars die samen 52 zorgcontracten hebben. Bij de ene verzekeraar is een verwijzing naar het ziekenhuis voldoende, bij anderen krijg je pas een hulpmiddel na de diagnose. In deze vorm is de zorghulpmiddeldienstverlening verlieslatend en dus niet toekomstbestendig.

Zorgverzekeraars moeten ons helpen efficiënter te werken, onder andere door digitalisatie. Dat vereist minder mankracht om opdrachten uit te voeren en de hulpmiddelenzorg betaalbaar te houden.’ Vereenvoudigen we dit proces niet, dan is het zorginfarct -veel sneller dan verwacht- een feit. Jop Pollmann is graag bereid om nader op de gevolgen van een stagnerende hulpmiddelentoevoer in te gaan en om zijn visie toe te lichten.

Jop Pollmann, CEO van Medux