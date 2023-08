UHasselt Start Wereldwijd Initiatief voor het Verzamelen van kennis over Personen met Charcot-Marie-Tooth Ziekte

Prof. Esther Wolfs in Top 15 van New Scientist Wetenschapstalenten 2023

In haar streven naar de ontwikkeling van een therapie voor de ingrijpende zenuwziekte Charcot-Marie-Tooth, is Professor Dr. Esther Wolfs (BIOMED UHasselt) op zoek naar wijsheidstanden van personen die aan de aandoening lijden. “We willen stamcellen uit deze wijsheidstanden halen om het ziekteproces nauwkeurig te analyseren. We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier de sleutel kunnen vinden om Charcot-Marie-Tooth, waar wereldwijd 1 op de 2.500 personen aan lijdt, te behandelen,” zegt Esther Wolfs. Haar unieke stamcelonderzoek heeft haar een plek opgeleverd bij de top 15 Wetenschapstalenten van New Scientist.

Charcot-Marie-Tooth Ziekte

“Onze tanden zitten vol leven. Ze bevatten miljoenen cellen die een belangrijke rol kunnen spelen in de geneeskunde van de toekomst,” legt Prof. Dr. Esther Wolfs uit. In haar onderzoek aan BIOMED UHasselt richt ze zich met haar onderzoeksgroep op stamcellen die in wijsheidstanden te vinden zijn. Deze stamcellen kunnen dienen als basis voor therapieën tegen ziekten zoals kanker en Charcot-Marie-Tooth.

“Stamcellen vormen de kern van alle cellen. Ze transformeren zich al tijdens de embryonale fase van ons leven tot de diverse soorten cellen die in ons lichaam aanwezig zijn. Deze transformatie kan ook in het laboratorium worden nagebootst om ziektepatronen te analyseren. In onze wijsheidstanden zijn talrijke stamcellen aanwezig, wat deze tanden tot een uitstekende bron voor ons onderzoek maakt,” verduidelijkt Esther Wolfs.

Prof. Dr. Esther Wolfs – Biomed UHasselt

Wijsheidstanden Gezocht Het FIERCE Lab, de onderzoeksgroep van Esther Wolfs, lanceert nu een wereldwijde zoektocht naar wijsheidstanden van personen die lijden aan de erfelijke aandoening Charcot-Marie-Tooth (CMT). Deze ziekte tast de zenuwen in het lichaam aan, wat leidt tot afname van spierkracht en aanzienlijke beperkingen in de levenskwaliteit van patiënten. Er bestaan twee belangrijke types van CMT. Type 1 tast de isolerende omhulling van de zenuwen aan, terwijl bij type 2 de zenuwen zelf worden aangetast. De onderzoeksgroep van Esther Wolfs richt zich voornamelijk op CMT type 1.

“We weten dat de ziekte ontstaat door een genetisch defect in een specifiek celtype in ons zenuwstelsel, namelijk de Schwann-cellen. In ons laboratorium transformeren we stamcellen uit wijsheidstanden tot Schwann-cellen en proberen we het genetische defect dat CMT veroorzaakt na te bootsen. Maar het is uitermate lastig om het exacte defect te simuleren. De stamcellen uit de wijsheidstanden van personen met de ziekte van Charcot-Marie-Tooth dragen het defecte gen, en zijn daarom perfecte kandidaten om te transformeren tot Schwann-cellen. Deze kunnen dienen als nieuwe modellen om de ziekte te bestuderen. We denken dat we hiermee de sleutel tot een therapie voor CMT kunnen vinden, aangezien er momenteel nog geen behandeling voor de ziekte bestaat,” licht Esther Wolfs toe.

Wereldwijde Poging De groep van Professor Wolfs staat wereldwijd in contact met CMT-patiëntenorganisaties en onderzoeksgroepen die zich bezighouden met deze ziekte. “We vragen uiteraard niemand om op eigen initiatief wijsheidstanden te laten verwijderen en aan ons te doneren. We richten ons op adolescenten en volwassenen die aan CMT lijden, of weten dat ze genetisch belast zijn omdat CMT in hun familie voorkomt, en die om tandheelkundige redenen hun wijsheidstanden moeten laten verwijderen. Deze tanden worden vaak bewaard, waardoor ze een schat aan nuttige informatie vormen waar onze onderzoeksgroep mee aan de slag kan. De onderzoeksgroep regelt het transport zelf en draagt alle kosten.

Top 15 Beste Wetenschapstalenten Professor Esther Wolfs en haar team zijn wereldwijd de enige die werken met stamcellen uit wijsheidstanden om een therapie voor CMT te ontwikkelen. Met haar baanbrekende onderzoek heeft Esther Wolfs nu een plek verworven bij de top 15 Wetenschapstalenten van 2023 volgens het Nederlandse populair-wetenschappelijke tijdschrift New Scientist. “Dit is een geweldige erkenning voor mij en mijn hele team,” verklaart Esther Wolfs. “Het brengt ons onderzoek dichter bij de mensen, en met deze nominatie hoop ik het bewustzijn te vergroten over de ongelooflijk waardevolle bronnen in ons lichaam.” Het grote publiek kan ook stemmen in de wedstrijd voor het Wetenschapstalent van 2023 van New Scientist.

Stemmen op Professor Esther Wolfs kan via www.newscientist.nl/talent.

Personen met Charcot-Marie-Tooth die hun wijsheidstanden willen doneren, kunnen contact opnemen met het FIERCE Lab via: [email protected].

Bron: UHasselt