Aanzienlijke verbetering aangetoond in STEP HFpEF studie

Op het congres van de European Society of Cardiology (ESC) zijn vandaag resultaten van een fase 3 onderzoek genaamd STEP HFpEF gepresenteerd. Het onderzoek toont aan dat een wekelijkse dosis van 2.4 mg semaglutide aanzienlijke verbeteringen heeft teweeggebracht bij volwassenen met hartfalen met behouden ejectiefractie (HFpEF) en obesitas. Deelnemers aan het onderzoek die de semaglutide dosis kregen vertoonden grote verminderingen in symptomen gerelateerd aan hartfalen, fysieke beperkingen en verbeteringen in hun vermogen tot bewegen. Bovendien resulteerde de behandeling in aanzienlijk gewichtsverlies.

HFpEF vertegenwoordigt ongeveer de helft van alle gevallen van hartfalen en wordt gekenmerkt door een hoge ziektelast en fysieke beperkingen die het dagelijks leven beïnvloeden, waaronder vermoeidheid, kortademigheid, verminderd vermogen om te bewegen en oedeem in de ledematen. Het merendeel van de mensen met HFpEF heeft ook overgewicht of obesitas, wat wordt geassocieerd met een hogere last van symptomen en een verminderde levenskwaliteit.

De bevindingen werden gepresenteerd op het European Society of Cardiology (ESC) Congres in Amsterdam, Nederland, en tegelijkertijd gepubliceerd in het New England Journal of Medicine. Het onderzoek toonde aanzienlijke verbeteringen aan in de symptomen en fysieke beperkingen van HFpEF, gemeten met de Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire Clinical Summary Score (KCCQ-CSS).

Artsen zijn positief over de resultaten, aangezien er momenteel beperkte behandelingsopties zijn voor patiënten met HFpEF en obesitas. Dr. Mikhail Kosiborod, hoofdonderzoeker van de studie, benadrukt dat deze bevindingen mogelijk de benadering van cardiologen ten opzichte van HFpEF bij mensen met obesitas kunnen veranderen.

Naast verbeteringen in symptomen en fysieke functie, toonde het onderzoek ook significant gewichtsverlies aan bij deelnemers die de semaglutide dosis kregen in vergelijking met degenen die een placebo kregen. Bovendien werd een toename in loopafstand en een afname in ontsteking waargenomen bij de semaglutide groep.

De veiligheidsprofielen van de behandeling waren vergelijkbaar met eerdere onderzoeken. Minder ernstige bijwerkingen werden waargenomen bij deelnemers die semaglutide kregen.

HFpEF is een veelvoorkomende vorm van hartfalen en wordt vaak geassocieerd met overgewicht of obesitas. Ondanks vooruitgang in de behandeling van HFpEF blijven er nog onvervulde behoeften bestaan voor deze patiëntenpopulatie. Het onderzoek hoopt bij te dragen aan een beter begrip van deze aandoening en hoe deze effectiever kan worden aangepakt.

Dit onderzoek is betaald door Novo Nordisk