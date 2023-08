MIND luidt de noodklok met grootse protestactie

Honderden mensen protesteren 6 uur lang voor een psychisch gezonder Nederland

Amersfoort/Landelijk, 24 augustus 2023 – Veel mensen beseffen niet hoe ernstig de situatie is: suïcide is doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren en oorzaak van overlijden nummer 3 onder volwassenen in Nederland. Iedere dag sterven er gemiddeld vijf mensen in Nederland aan de gevolgen van psychische klachten. Dit ongekend hoge aantal kan mogelijk afnemen als goede voorlichting en passende zorg tijdig beschikbaar zijn. Daarom organiseert MIND een protest-evenement op zaterdag 14 oktober in Utrecht; MIND Last Man Standing.

Mentale crisis

Al jaren laten cijfers zien dat steeds meer mensen worstelen met psychische klachten; een kwart van de volwassen Nederlands en de helft van de jongeren. Terwijl de toegang tot zorg steeds verder afneemt; 80.000 mensen wachten op dit moment op volwassen-ggz en 1 op de 5 mensen mijden zorg door de kosten ervan. Stichting MIND vindt dat er sprake is van een crisis en dat de overheid moet ingrijpen.

Geestelijke gezondheid als speerpunt in de verkiezingen

In de aanloop naar de komende verkiezingen wil MIND de Nederlandse politici oproepen om geestelijke gezondheid van jongeren en volwassenen tot prioriteit te maken. Dit doet MIND met versterking van 300 mensen die uit ervaring (bij zichzelf of bij naasten) weten hoe essentieel mentale gezondheid is. Samen gaan zij op zaterdag 14 oktober protesteren door 6 uur lang op een verhoging te staan en allen met een zelfgemaakt protestbord te laten zien wat er nodig is. MIND nodigt ook politici uit om tijdens het evenement te vertellen waar zij voor staan en hoe zij willen zorgen voor een mentaal gezond Nederland.

“Het is de zevende keer dat we MIND Last Man Standing organiseren. Deze editie grijpen we echt aan om gezamenlijk een vuist te maken, omdat het zo niet langer kan,” zegt Dienke Bos, directeur van MIND. “We willen een positieve beweging creëren, die laat zien wat er beter kan om Nederland mentaal gezond te maken. Samen met iedereen die meedoet, zorgen we ervoor dat de stem van mensen met psychische klachten tot in Den Haag gehoord wordt.”

Sponsoring en belangenbehartiging

Voorafgaand aan het protest-evenement delen mensen die meedoen hun protest via sociale media, met de hashtags #bordvoorjekop en #mentalegezondheid. Daarbij laten de deelnemers zich ook sponsoren voor hun prestatie van 6 uur protesteren, zodat stichting MIND zich kan inzetten voor de jaarlijks 2 miljoen mensen met psychische klachten én hun naasten.

Boodschap van hoop en verandering

Het protest is van 12.00 tot 18.00 uur op het Jaarbeursplein in Utrecht. Tijdens het evenement ligt de focus op de grote groep mensen die letterlijk en figuurlijk opstaan voor een mentaal gezonde samenleving. Zij worden daarbij ondersteund door live artiesten, muziek van DJ’s, interviews met deelnemers en gesprekken met politici. Het evenement vormt op deze manier een krachtig en inspirerend beeld dat de boodschap van hoop en verandering uitdraagt. Iedereen die zich betrokken voelt bij de psychische gezondheid is van harte welkom om mee te doen en kan zich aanmelden via www.lastmanstanding.nl

Bron: MIND