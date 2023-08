Laatste kans om nog zorgtoeslag over 2022 aan te vragen

Huur- en zorgtoeslag. Misschien had u er in 2022 ook recht op, maar heeft u het niet aangevraagd. Laat geen geld liggen en controleer eenvoudig of u er nog recht op hebt. U heeft nog maar een paar dagen: uiterlijk 1 september moet u uw huur- en zorgtoeslag over vorig jaar hebben aangevraagd via Mijn toeslagen.

Huurtoeslag en zorgtoeslag is geld dat u kunt krijgen van de overheid om een deel van uw huur- en zorgkosten te betalen. Of u dit krijgt en hoeveel, hangt onder andere af van uw inkomen.

Vaak denken mensen dat ze geen recht hebben op toeslagen, terwijl dit wel zo is. Het is nu makkelijk te controleren of u recht had op toeslagen over 2022, want u weet precies hoe uw (financiële) situatie er vorig jaar uitzag. [En waar u dus recht op heeft.]

Weten of u nog recht hebt op toeslag over 2022? Check en vraag aan in 3 simpele stappen:

Maak een proefberekening op toeslagen.nl/proefberekening om te zien of u recht heeft op toeslag over vorig jaar. Blijkt dat u recht heeft op toeslag over vorig jaar? Vraag het dan uiterlijk 1 september aan via Mijn toeslagen. Controleer gelijk uw gegevens van 2023. Want als u zorg- en/of huurtoeslag over vorig jaar aanvraagt, ontvang u ook toeslag in 2023. Is er iets veranderd in uw persoonlijke situatie? Bijvoorbeeld doordat u nu meer verdient? Pas dit dan meteen aan via Mijn toeslagen.

Hulp nodig?

Twijfelt u of u in 2022 recht had op toeslagen? Of lukt het aanvragen niet? Kijk op toeslagen.nl/hulp voor de hulp die bij u past. U vindt hier ook welke persoonlijke hulp er bij u in de buurt is.