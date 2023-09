‘Verklaar Wetsvoorstel bevordering zorgcontractering controversieel’

Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze vreest torenhoge wachtlijsten patiënten

Het wetsvoorstel bevordering zorgcontractering moet door de Tweede Kamer en/of Eerste Kamer controversieel worden verklaard. Dit om te voorkomen dat wachtlijsten in de zorg onnodig oplopen, honderden zelfstandige medisch specialisten failliet gaan of stoppen. En patiënten niet meer zelf kunnen kiezen voor hun specialist maar er een krijgen toegewezen door de zorgverzekeraar.

Dat stelt de Stichting Vrije Artsenkeuze in een vorige week verstuurde brandbrief aan de leden van de Tweede en Eerste Kamer. Onderwerpen die gevoelig liggen kunnen in een periode dat een kabinet demissionair is door de Tweede en/of Eerste Kamer van de agenda worden gehaald tot er een nieuw kabinet is.

‘We strijden als sinds 2013 voor het behoud van de vrije artsenkeuze en zijn totnutoe de trucjes van de zorgverzekeraars en het ministerie van VWS te slim af. Een wetsvoorstel met zulke ernstige gevolgen voor patiënten mag niet door een demissionair kabinet worden behandeld’, stelt Ger Jager, voorzitter van de stichting.

EC heeft Nederland inbreukprocedure opgelegd

Jager: ‘Bovendien ligt het behoud van de vrije artsenkeuze onder de rechter. De Europese Commissie heeft vorig jaar de Nederlandse Staat een inbreukprocedure opgelegd wegens het niet toepassen van de Europese patiëntenrichtlijnen. Dit naar aanleiding van een verzoek die wij in 2014 hebben ingediend bij de Commissie om onderzoek te doen naar de misstanden in onze zorg. Volgens Europese regelgeving hebben ongecontracteerde zorgverleners recht op 100% vergoeding, terwijl ze in de praktijk maar 75% krijgen. In het nieuwe wetsvoorstel gaat dit zelfs omlaag naar 50% zodat de eigen bijdrage onbetaalbaar wordt voor vrijwel alle patiënten. Bovendien’, benadrukt Jager ‘is het ongepast om aan wet te tornen als deze zaak nog onder de rechter ligt. En we hebben geen informatie over de inhoud van de inbreukprocedure. Zolang we deze niet hebben, mogen de Kamers en het Kabinet hier geen besluit over nemen.’

Zorgverzekeraar veroorzaakt zelf schaarste

‘Wat veel patiënten niet weten, is dat zorgverzekeraars het ziekenhuis een maximale vergoeding oplegt voor bijvoorbeeld 300 heupoperaties per jaar. Dit terwijl de inkoper en de chirurg drommels goed weten dat het er 600 zijn. Halverwege het jaar zit de chirurg al aan zijn omzetplafond. Die wil natuurlijk niet duimen draaien maar patiënten helpen. Dus begint hij buiten het ziekenhuis een zelfstandige kliniek om de wachtlijst af te werken. De zorgverzekeraar vergoedt een zelfstandige kliniek echter maar 75% van het gangbare ziekenhuistarief. Dus door te weinig behandelingen in te kopen, veroorzaakt de zorgverzekeraar schaarste waardoor patiënten zorg zoeken in zelfstandige klinieken. Dit bespaart de zorgverzekeraar 25% op de kosten.’

Torenhoge wachtlijsten

Met het nieuwe wetsvoorstel wordt er maar 50% vergoed. Dat betekent dat de eigen bijdrage voor vrijwel alle patiënten onbetaalbaar wordt. En dat honderden zorgverleners moeten stoppen omdat klanten wegblijven. Het uitschakelen van de zelfstandige klinieken betekent een forse besparing voor de zorgverzekeraars. Dat de wachtlijsten bij ziekenhuizen torenhoog worden en patiënten geen alternatieven hebben, is pure minachting voor onze samenleving. Alleen vermogende mensen kunnen zich nog de eigen bijdrage van 2.500 euro veroorloven van een heupoperatie die gemiddeld 8.000 euro kost. Rijke mensen worden dan binnen enkele dagen geholpen, terwijl de groenteboer met een eigen winkel, of timmerman met een eenmanszaak maanden moeten wachten en al die tijd geen geld kunnen verdienen.’

Zie voor inbreukprocedure in bijgaand document, pagina 2, voetnoot 6.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0421

Bron: Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze