Sterk bewerkt voedsel is onbedoeld en onderschat ziekmakend

Onlangs heeft Martine Kamsma in NRC een onthullend stuk geschreven over het alarmerende probleem van sterk bewerkt voedsel, dat nu eindelijk de aandacht krijgt die het verdient. Deze kritiek komt niet uit het niets, want het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onlangs verontrustende cijfers onthuld: maar liefst 46 procent van de mensen vindt ongezond eten simpelweg te verleidelijk.

Laten we duidelijk zijn: voedselaanbieders hebben nooit met de intentie gehandeld om onze gezondheid te schaden. Echter, ze hebben zich welwillend blind gestaard op de diepgewortelde consumentenhunkering naar de laagste prijs en de meest intensieve smaaksensaties die technisch haalbaar zijn.

Wat opvallend is, in tegenstelling tot bij de diervoederindustrie, is dat er nooit serieus is nagedacht over de vraag of dit voedselaanbod wel in harmonie is met onze biologie, of het ons wel gezond houdt. Is het echt nodig om onze kennis en expertise te benutten voor de productie van voornamelijk Ultra Processed Food (UPF)? Het is de hoogste tijd om ons af te vragen of dit aanbod niet de grenzen overschrijdt van wat ethisch verantwoord is en of we als consumenten wel voldoende beschermd zijn tegen verleiding en sociale druk.

Als de vrije markt niet in staat is om zichzelf adequaat te reguleren, dan is het de plicht van de overheid om in te grijpen. Helaas zien we dat zowel de overheid als het bedrijfsleven terughoudend zijn om actie te ondernemen. Dit heeft niets te maken met een gebrek aan bewijs over de schadelijke impact van sterk bewerkt voedsel (UPF). Het heeft vooral te maken met een gebrek aan bewustzijn bij alle betrokken partijen, inclusief de consument, over de ernstige gevolgen van deze ziekmakende voedselomgeving.

Jan Buining, oprichter TastyBasics