Hersenbank ontvangt 5000e brein voor hersenonderzoek

De Nederlandse Hersenbank, opgericht in 1985 door de gerenommeerde neurobioloog en schrijver Dick Swaab, viert dit jaar een belangrijke mijlpaal: ze hebben het 5000e brein ontvangen voor hersenonderzoek. Deze mijlpaal benadrukt de voortdurende inzet van de hersenbank om weefsel te verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar een breed scala aan psychiatrische en neurologische aandoeningen, waaronder de ziekte van Alzheimer. Op 21 september, Wereld Alzheimer Dag, willen we graag stilstaan bij deze bijzondere mijlpaal.

Met deze overweldigende collectie levert de Hersenbank een belangrijke bijdrage aan het begrip van ons brein. Het verzamelde hersenweefsel wordt niet alleen gebruikt voor hersenonderzoek op het Nederlands Herseninstituut zelf, maar is daarnaast ook beschikbaar gesteld aan onderzoeksgroepen over de hele wereld. Onderzoek van het weefsel heeft zowel in Nederland als internationaal geleid tot baanbrekende ontdekkingen en innovaties.

Een belangrijke ontdekking waarin de Hersenbank een rol heeft gespeeld is het wetenschappelijk bewijs dat het brein van transseksuelen past bij het gewenste gender. Deze resultaten laten zien dat er een biologische basis aan ten grondslag ligt, wat voor veel steun heeft gezorgd binnen de transseksuele gemeenschap. Daarnaast is met het weefsel uit de Hersenbank aangetoond dat er vele vormen van dementie zijn, niet alleen de ziekte van Alzheimer en dat het vaak al langer sluimert in het brein.

Deze inzichten bieden belangrijke handvaten voor vervolgonderzoek.

Evgenia Salta (groepsleider aan het Nederlands Herseninstituut): ‘Met het hersenweefsel van de Nederlandse Hersenbank hebben we iets heel bijzonders ontdekt: Er zijn breinen gevonden die in het weefsel aanwijzingen voor de ziekte van Alzheimer vertonen, zonder dat deze mensen bij leven ziekteverschijnselen lieten zien. Deze mensen lijken dus resistent te zijn voor Alzheimer. Mijn onderzoek gaat nu over de kleine bouwstenen en schakelaars in onze hersencellen die bepalen of iemand kwetsbaar is voor de ziekte. Kunnen we een manier vinden waarop het brein zichzelf kan repareren?’

Dick Swaab vervolgt: ‘Deze 5000ste obductie is een testament van de immense vooruitgang die we hebben geboekt in ons begrip van hersenziekten. Nu is het tijd om nog meer te doen met het beschikbare weefsel. Door groepen te vormen met dezelfde hersenaandoeningen en deze met elkaar te vergelijken, kunnen we in steeds groter detail zien waar in de hersenen het misgaat, vooral bij aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer. Het bestuderen van het menselijk brein is de sleutel tot het begrijpen wat er precies misgaat bij deze verwoestende ziekte.”

De Nederlandse Hersenbank blijft zich inzetten voor het verzamelen en beschikbaar stellen van hersenweefsel aan onderzoekers wereldwijd. Dankzij de toewijding en voortdurende inspanningen van het team en de gulle donaties van overledenen en hun families, kan de Hersenbank een cruciale rol blijven spelen in het bevorderen van het hersenonderzoek en het vinden van effectieve behandelingen voor neurologische en psychiatrische aandoeningen.

Voor meer informatie over hersenonderzoek, de Nederlandse Hersenbank en het Nederlands Herseninstituut, kunt u terecht op:

Bron: Stichting Vrienden van het Nederlands Herseninstituut (kortweg: Hersenvrienden)