Vannacht, 28 op 29 oktober 2023, gaat de wintertijd weer in

Veel mensen hebben het zwaar met het aanbreken van de wintertijd

Komende nacht gaat de wintertijd weer in. Voor de een betekent het de start van de lange, gezellige en knusse winteravonden. Dat betekent dus een uurtje extra slaap. En dat is natuurlijk nooit weg. Maar sommige mensen hebben er echt last van. Ze voelen zich vermoeid en slapen slechter.Maar ook een tijd dat veel mensen zich vermoeid voelen, slechter slapen of een tijdje niet lekker in hun vel zitten, en dat is helemaal niet zo gek. Het ingaan van de wintertijd zorgt voor een lichte ontregeling van de biologische klok.

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders zich in meer of mindere mate wat vermoeider of somber voelt. De klachten zijn van korte duur; na een paar dagen tot een week zijn zij weer verdwenen. In de nacht van zaterdag op zondag wordt de klok een uur teruggezet, waardoor de nacht een uur langer duurt. Hoe dan ook, vergeet vannacht niet de klok een uur terug te zetten!

En je moet maar zo denken: het heeft ook zo zijn voordelen. Zweedse wetenschappers hebben namelijk ontdekt dat er de dag na het verzetten van de klok beduidend minder hartaanvallen zijn. Ze vermoeden dat het uurtje extra slaap een hartaanval voorkomt.